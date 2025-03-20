瑞聲去年多賺1.4倍 派息同步大升 收入創新高

瑞聲科技(2018)公布去年底止全年純利17.97億元(人民幣，下同)，按年大升1.43倍；收入273.28億元，升33.8%，實現收入新高；毛利60.42億元，多75%，毛利率22.1%，升5.2個百分點；每股盈利1.53元；擬派末期息每股0.24港元，大升1.4倍。
瑞聲隨大市向下，現報52.5港元，跌1.35港元或2.5%。
聲學收入增9.5% 光學大升38%
分部表現方面，去年瑞聲聲學業務收入82.1億元，增長9.5%，主要由於下游客戶需求回升，毛利率30.2%，增1.8個百分點。車載聲學業務收入35.2億元，毛利率24.8%，光學業務收入50億元，增長37.9%，毛利率提升19.5個百分點，至6.5%。電磁傳動及精密結構件等業收入97.1億元，增17.8%。毛利率23.3%，升3.2個百分點，主要由於金屬中框毛利率提升顯著以及其他高毛利率產品收入佔比的提升。
經營性現金流入52億人幣
期內集團經營性現金流入52億元，升12.3%，資本開支23.3億元。截至去年底止，集團淨資產負債率3.8%，帳面現金75.4億元。存貨周轉天數約為60天，較2023年底的80天改善約20天。
積極擁抱新技術如人工智能
瑞聲指，去年是集團核心業務實現全面突破的一年。集團通過高效簡潔的組織架構支撐技術平台持續孵化，核心業務實現全面突破。展望未來，集團將積極擁抱新技術浪潮帶來的機遇，如人工智能(AI)、新能源汽車、AR/VR、機器人等領域，加速全新產品形態孵化，打造多元化業務增長引擎。