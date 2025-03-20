瑞聲去年多賺1.4倍 派息同步大升 收入創新高

瑞聲科技(2018)公布去年底止全年純利17.97億元(人民幣，下同)，按年大升1.43倍；收入273.28億元，升33.8%，實現收入新高；毛利60.42億元，多75%，毛利率22.1%，升5.2個百分點；每股盈利1.53元；擬派末期息每股0.24港元，大升1.4倍。

瑞聲隨大市向下，現報52.5港元，跌1.35港元或2.5%。

聲學收入增 9.5% 光學大升 38%

分部表現方面，去年瑞聲聲學業務收入82.1億元，增長9.5%，主要由於下游客戶需求回升，毛利率30.2%，增1.8個百分點。車載聲學業務收入35.2億元，毛利率24.8%，光學業務收入50億元，增長37.9%，毛利率提升19.5個百分點，至6.5%。電磁傳動及精密結構件等業收入97.1億元，增17.8%。毛利率23.3%，升3.2個百分點，主要由於金屬中框毛利率提升顯著以及其他高毛利率產品收入佔比的提升。