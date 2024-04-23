瑞銀上調中港股市評級至「增持」　料旅遊業復甦或為港股帶來利好

外電報道，瑞銀上調內地股市及香港股市的評級至「增持」。瑞銀又預料旅遊業復甦或為港股帶來潛在利好因素，並指港股大幅下滑以致目前估值吸引。
瑞銀料旅遊業復甦或為港股帶來利好
外電引述瑞銀報告指，該行將香港股市評級上調至「增持」。瑞銀解釋，因港股今年以來表現已經落後，連同上市公司對股息的支持不斷增加，加上旅遊業的潛在復甦因素，認為或會對港股帶來潛在利好。
瑞銀：內地股市弱於大盤因估值崩潰
瑞銀亦上調內地股市評級，該行指，在MSCI中國指數的成份股中，消費和互聯網行業比重居高，因此盈利未明顯受到內房市場逆風影響，隨着消費出現初步回暖跡象，預料相關公司業績有更佳表現。該行稱，過去18個月內房明顯承壓，但MSCI中國的每股盈利在此期間僅下降約2%，表現優於其他新興市場約8%的降幅。
瑞銀說，從業績和基本面看，指數中的大型成份股總體良好，弱於大盤的表現僅僅是由於估值崩潰造成的；該行又表示，年初至今內地的假日消費數據強勁，上市消費品公司的表現要好於經濟中的總體消費，消費者信心的任何反彈都意味着家庭儲蓄可能流向消費和市場。
此外，瑞銀將台灣股市及韓國股市降至「中性」，並將泰國股市調高至「中性」；至於印度、沙特阿拉伯及新加坡三地的股市，瑞銀評級則表示「減持」。