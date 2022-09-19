瑞銀招聘「內容審查員」審查中文報告內容

英國金融時報引述消息報道，瑞銀全球財富管理部門7月份的一則招聘廣告顯示，集團正在聘請「內容審查員」 （content reviewers），負責檢查該行以中文發布的研究報告「沒有任何敏感性」。瑞銀拒絕對消息置評。

報道指出，審查人員將檢查報告的「語言、語氣和內容」是否適當，並有遵守監管和內部準則。該行已成功在港聘請一名審稿人，並正在新加坡就有關崗位進行招聘。報道又稱，其他銀行也設有負責相同類型工作的編輯，而瑞銀本身並沒有對其研究進行審查。

有國際投行同業認為，瑞銀的招聘計劃相當於自我審查，因其他大行發表中英文報告時，只容許確切的翻譯。接近瑞銀的知情人士否認有關動作屬自我審查，又指這職位並非新想法，其他銀行都有同類的編輯，只是「職位名稱有不同」。瑞銀沒有回應金融時報有關報道的查詢。

同業質疑瑞銀自我審查

招聘舉動被指與該行首席經濟師唐納文（Paul Donovan）3年前在提及豬瘟的報告中，於提及內地通脹對中國影響時，使用到「中國豬」一詞而遭內地網民斥其辱華的風波有關。

瑞銀集團發言人當時表示，對涉事經濟師觀點引發的任何誤解深表歉意，特別澄清其觀點僅探討由於豬肉價格上漲而導致的通脹及中國消費價格上漲。瑞銀當時又稱，十分重視事件，並正在改善內部程序，避免類似情況再次發生，未來會繼續堅持努力拓展中國市場。