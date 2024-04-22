瑞銀據報計劃新一輪裁員　涉投行及財富管理等部門(更新)

瑞銀（UBS）自去年在收購瑞信後，全球員工數量增加約4.5萬人，至約12萬人。此前《彭博》報道，瑞銀據報計劃新一輪裁員，涉投行及財富管理等部門。
最新瑞士報章《SonntagsZeitung》引述消息人士報報，瑞銀將公布6月啟動新一輪裁員潮，而且是次裁員將分5個階段，第一輪裁員擬於6月開展，其後在8月、9月、10月及11月再分別有裁員。報道又指，預期裁員可節省開支高達120億瑞郎（折合約1,030億港元）。
【4月22日更新】
料裁員潮裁走前瑞信約50%員工
報道稱，瑞銀完成6月的首輪裁員後，約25%至30%前瑞信員工將被視為多餘的員工；若經過5輪裁員後，預期前瑞信員工約50%至60%會被裁走。
瑞銀拒絕評論。另有分析員估計，瑞銀將於全球裁減約3萬至3.5萬人。
瑞銀裁員據報涉及百多個職位
據《彭博》引述知情人士報道，瑞銀裁員將在未來數周展開，涉及全球投行部門百多個職位，以及財富管理、市場等部門。報道又引述知情人士指，裁員計劃在未來數周內進行，預計裁員將涉及財富管理和市場部門。
瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）曾指，該行目標是在未來幾年節省約60億美元的人力成本。
此前曾有報道指，瑞銀年初起已在其亞洲私人銀行部門裁員，在3月底前裁員約70人，包括客戶關係經理，主要集中在香港和新加坡。