瑞銀據報計劃新一輪裁員　涉投行及財富管理等部門(更新)

瑞銀（UBS）自去年在收購瑞信後，全球員工數量增加約4.5萬人，至約12萬人。此前《彭博》報道，瑞銀據報計劃新一輪裁員，涉投行及財富管理等部門。

最新瑞士報章《SonntagsZeitung》引述消息人士報報，瑞銀將公布6月啟動新一輪裁員潮，而且是次裁員將分5個階段，第一輪裁員擬於6月開展，其後在8月、9月、10月及11月再分別有裁員。報道又指，預期裁員可節省開支高達120億瑞郎（折合約1,030億港元）。

【4月22日更新】