熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-04-22 11:32:00

瑞銀據報計劃新一輪裁員　涉投行及財富管理等部門(更新)

分享：
瑞銀據報計劃新一輪裁員　涉投行及財富管理等部門

瑞銀據報計劃新一輪裁員　涉投行及財富管理等部門

瑞銀（UBS）自去年在收購瑞信後，全球員工數量增加約4.5萬人，至約12萬人。此前《彭博》報道，瑞銀據報計劃新一輪裁員，涉投行及財富管理等部門。

最新瑞士報章《SonntagsZeitung》引述消息人士報報，瑞銀將公布6月啟動新一輪裁員潮，而且是次裁員將分5個階段，第一輪裁員擬於6月開展，其後在8月、9月、10月及11月再分別有裁員。報道又指，預期裁員可節省開支高達120億瑞郎（折合約1,030億港元）。

【4月22日更新】

求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖） 求職面試常見問題｜專家教見工技巧（am730製圖）

料裁員潮裁走前瑞信約50%員工

報道稱，瑞銀完成6月的首輪裁員後，約25%至30%前瑞信員工將被視為多餘的員工；若經過5輪裁員後，預期前瑞信員工約50%至60%會被裁走。

瑞銀拒絕評論。另有分析員估計，瑞銀將於全球裁減約3萬至3.5萬人。

瑞銀裁員據報涉及百多個職位

據《彭博》引述知情人士報道，瑞銀裁員將在未來數周展開，涉及全球投行部門百多個職位，以及財富管理、市場等部門。報道又引述知情人士指，裁員計劃在未來數周內進行，預計裁員將涉及財富管理和市場部門。

瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）曾指，該行目標是在未來幾年節省約60億美元的人力成本。

此前曾有報道指，瑞銀年初起已在其亞洲私人銀行部門裁員，在3月底前裁員約70人，包括客戶關係經理，主要集中在香港和新加坡。

Ad Block
香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖） 香港人開內地/大陸銀行戶口懶人包（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受