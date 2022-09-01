瑞銀發債團隊傳裁員 包括香港6名高層

內房債務危機未解除，內房境外發債幾乎全面停頓，導致今年中資發債活動大減，外電引述消息報道，瑞銀因為相關活動減少導致投行收入下跌，並要裁減香港的中國債務發行的團隊，當中包括6名專注發展內地資本市場業務高層。

據報道，瑞銀年初至今在內地的投行業務收入大降約一半，為節省成本，該行決定裁減部分員工，其中包括6名瑞銀香港高層，他們分別是管理債務資本市場、投資銀行和房地產業務之人士。瑞銀發言人不評論市場傳聞。

彭博數據顯示，中資公司今年在境外發債規模約639億美元（約4,984億港元），大減44%，而近年不少大型投行均力拓中資離岸債業務，瑞銀更是其中一間較集中向客戶銷售中資發行的高收益債券投行，基於內房發債接近停頓，於僧多粥少的情況下瑞銀業務亦大受影響。

中資境外發債規模今年縮 44%

資本市場活動減少，投行整體經濟已相當困難，一些在首次公開招股（IPO）市場活躍的投行早前已傳有裁員行動。7月中，海通和國泰君安國際據報有裁員行，而瑞士信貸亦削減香港企業融資部門的職位。當時外媒傳出，其原因是市場波動及內地政府對科技行業和海外上市的打壓，導致IPO業務凍結。業界擔心，人手流失之後，再面對新一浪的內企來港上市熱潮會應接不暇。