瑞銀維持恒指目標25300點，料今年本港住宅樓價持平。

減息方面，瑞銀料年內美國聯儲局將再減息75個基點，並預計明年再減息1至2次，陳志立預計，低息環境有利本港商業房地產資產質量及零售市道。針對四中全會預測，陳志立料市場無重大驚喜，整體對香港本地影響有限，但可以關注科技推動和內地消費刺激的影響。

瑞銀投資銀行亞太區研究部助理總監陳志立表示，恒生指數當前水平比過去10年的平均估值高出0.6個標準差，但因科網公司組合變大及重估，因此認為相關估值合理，該行將恒指目標維持在約25,300點。

料住宅樓價表現持平

本港樓市方面，瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉預料，今年住宅樓價表現將會持平，而明年升幅或介乎0至5%；寫字樓方面由於市場供應較多，或會錄得些輕跌幅，唯中環區有機會出現改善。受美國減息影響，該行預期，1個月HIBOR今年底和明年分別見2.2厘和1.6厘，租金回報約3.8厘。

梁展嘉又提及，現時入讀本港大學的非本地學生人數持續增長，當中修課式碩士在過去五年複合增長率達28%，大學或研究型碩士過去五年複合增長率亦達10%，料增長趨勢長期不變，因此各大院校需要物色坊間商場、寫字樓等物業作教學用途，而現時八大院校手持1200億元現金、股票和其他投資，對比一年本港寫字樓及零售交易額每年僅約240億，料未來各大院校將成為商業房地產市場新出路。