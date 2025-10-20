瑞銀維持恒指目標25300點，料今年本港住宅樓價持平。

瑞銀投資銀行亞太區研究部助理總監陳志立表示，恒生指數當前水平比過去10年的平均估值高出0.6個標準差，但因科網公司組合變大及重估，因此認為相關估值合理，該行將恒指目標維持在約25,300點。
減息方面，瑞銀料年內美國聯儲局將再減息75個基點，並預計明年再減息1至2次，陳志立預計，低息環境有利本港商業房地產資產質量及零售市道。針對四中全會預測，陳志立料市場無重大驚喜，整體對香港本地影響有限，但可以關注科技推動和內地消費刺激的影響。
料住宅樓價表現持平
本港樓市方面，瑞銀投資銀行大中華區房地產行業分析師梁展嘉預料，今年住宅樓價表現將會持平，而明年升幅或介乎0至5%；寫字樓方面由於市場供應較多，或會錄得些輕跌幅，唯中環區有機會出現改善。受美國減息影響，該行預期，1個月HIBOR今年底和明年分別見2.2厘和1.6厘，租金回報約3.8厘。
梁展嘉又提及，現時入讀本港大學的非本地學生人數持續增長，當中修課式碩士在過去五年複合增長率達28%，大學或研究型碩士過去五年複合增長率亦達10%，料增長趨勢長期不變，因此各大院校需要物色坊間商場、寫字樓等物業作教學用途，而現時八大院校手持1200億元現金、股票和其他投資，對比一年本港寫字樓及零售交易額每年僅約240億，料未來各大院校將成為商業房地產市場新出路。
另外，根據該行估計，2024年大學宿位需求約12萬個，惟供應只得4.4萬個，而未來5年各院校只新增1.1萬個宿位，若能將酒店或商廈改建為宿位，可解決需求不足問題。同時該行建議，本港可仿效倫敦、澳洲等國家推行寄宿產業。
內地房地產仍處下行周期
內地房地產方面，瑞銀亞太區房地產行業研究主管林鎮鴻指出，受就業市場具挑戰及保障房供應影響，內地住宅租金仍然處於下行周期，今年一綫城市的租金按年跌3%至4%。同時，他又表示，未看到內地樓價止跌回穩的跡象，該行維持內地樓市2026年下半年才見底的預測。