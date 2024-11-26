瑞銀：中美緊張局勢恐重演 恒指明年僅看2萬點

瑞銀投資銀行研究部預計，明年港股將面臨挑戰。該行指，雖然美國降息周期將持續，但考慮到特朗普政府可能會對自華進口商品加徵60%關稅，且中美地緣政治緊張局勢可能重演，瑞銀對市場持謹慎態度，預計明年底恒生指數和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8,400點，對應指數回報持平。
該行指，由於MSCI香港指數和恒指的股票風險溢價僅比歷史均值高出0.1至0.4個標準差，認為市場尚未完全反映在特朗普政府的領導下地緣政治風險可能加劇。預計明年底恒指/MSCI香港指數的動態市盈率將從目前的8.9倍/12倍，降至8.4倍/11.1倍，主要假設兩指數的股票風險溢價均比歷史均值高出1個標準差。
本地地產有上行空間
瑞銀投資銀行香港策略師陳志立預計，個別香港住宅發展商具有上行空間，因為人才流入將繼續推高住宅需求。面對未來的宏觀負面影響下，看好與內地宏觀經濟關聯度較低的行業，包括香港公用事業及電訊行業。
該行經濟團隊預計，香港和內地的實際GDP增長將放緩。此外，鑒於地緣政治風險增加，股票風險溢價可能擴大，估值倍數面臨下行風險。在中國政策支援顯著加碼之前，維持防禦性看法，包括看好降息受益者；不受內地經濟影響的行業，及可能受益於人口流入的個別住宅地產開發商。另外，該行謹慎看待零售物業業主，因為人民幣可能貶值或導致北向消費增加以及內地遊客消費減少。