瑞銀：中美緊張局勢恐重演 恒指明年僅看2萬點

瑞銀預計明年底恒生指數和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8,400點，對應指數回報持平。(資料圖片)

瑞銀投資銀行研究部預計，明年港股將面臨挑戰。該行指，雖然美國降息周期將持續，但考慮到特朗普政府可能會對自華進口商品加徵60%關稅，且中美地緣政治緊張局勢可能重演，瑞銀對市場持謹慎態度，預計明年底恒生指數和MSCI香港指數的目標分別為20,000點和8,400點，對應指數回報持平。

該行指，由於MSCI香港指數和恒指的股票風險溢價僅比歷史均值高出0.1至0.4個標準差，認為市場尚未完全反映在特朗普政府的領導下地緣政治風險可能加劇。預計明年底恒指/MSCI香港指數的動態市盈率將從目前的8.9倍/12倍，降至8.4倍/11.1倍，主要假設兩指數的股票風險溢價均比歷史均值高出1個標準差。