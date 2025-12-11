瑞銀：恒指明年重上30000點 料IPO市場繼續熾熱 集資逾3000億港元

瑞銀發表2025年度回顧及明年展望。瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國認為，恒指目前市盈率不到20倍，遠較美股的28至30倍為吸引。整體香港大中華區股票的估值與美國同類型公司相比仍有明顯折讓，加上減息環境持續、以及中國經濟環境復甦等有利因素推動，恒指明年有望重上30000點。
新股方面，李鎮國料本港明年將有150至200宗IPO，集資逾3000億港元，繼續成為全球IPO集資第一位。李鎮國又預計，明年首季會有數宗集資過百億港元，亦不排除有可能出現集資規模媲美寧德時代的IPO。
回顧今年，李鎮國表示，中國及香港市場今年持續保持危機上行，領先全球。活躍的全球長線投資者持續加倉，尤其是醫療健康、人工智慧、消費相關優質指標。其中港股IPO市場募集資金已達到2024年上半年的2.1倍。同時，配售及可轉債產品的交易規模也同比顯著增長，眾多大型藍籌公司如比亞迪、小米、阿里巴巴、中國太保、平安保險、周大福珠寶以及蔚來等公司均先後完成了10億美元以上的大型港股交易。
針對證監會、港交所上周聯合發函予IPO保薦人，指部分申報資料質素欠佳，情況令人擔憂，李鎮國相信，有關信函只是「提醒」而非「警告」。他指今年IPO數量大增，有可能影響申報資料質素，因此證監會及港交所才會發函提醒各界要「維持整體質量，不要偷工減料。」