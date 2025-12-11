瑞銀：恒指明年重上30000點 料IPO市場繼續熾熱 集資逾3000億港元

瑞銀發表2025年度回顧及明年展望。瑞銀全球投資銀行部副主席及亞洲企業客戶部聯席主管李鎮國認為，恒指目前市盈率不到20倍，遠較美股的28至30倍為吸引。整體香港大中華區股票的估值與美國同類型公司相比仍有明顯折讓，加上減息環境持續、以及中國經濟環境復甦等有利因素推動，恒指明年有望重上30000點。

新股方面，李鎮國料本港明年將有150至200宗IPO，集資逾3000億港元，繼續成為全球IPO集資第一位。李鎮國又預計，明年首季會有數宗集資過百億港元，亦不排除有可能出現集資規模媲美寧德時代的IPO。