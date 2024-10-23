瑞銀：香港仍然內地人境外置業首選地 鍾情5區域

UBS Evidence Lab最新一期中國住房調查顯示，29%的內地消費受訪者表示在印花稅取消後有意在港置業，對比半年前的調查，上升4個百分點，顯示出香港置業需求加快。

在2024年8月9日至9月4日開展的第 19 期中國住房調查，訪問了2,500名內地消費者。調查顯示，約18%的受訪者計畫未來兩年內購房，與半年前的調查，上升5個百分點，並表示香港仍然是境外置業的首選目的地。

一線城市受訪者比例上升至24%，對比上半年的研究升2個百分點，二/三線城市受訪者置業意願半年分別上升至17%，增加8個百分點和升至12%,增加4 個百分點。在各年齡組中，31至64歲的受訪者置業意願最大，有15%-18%。