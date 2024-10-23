瑞銀：香港仍然內地人境外置業首選地 鍾情5區域

UBS Evidence Lab最新一期中國住房調查顯示，29%的內地消費受訪者表示在印花稅取消後有意在港置業，對比半年前的調查，上升4個百分點，顯示出香港置業需求加快。
在2024年8月9日至9月4日開展的第 19 期中國住房調查，訪問了2,500名內地消費者。調查顯示，約18%的受訪者計畫未來兩年內購房，與半年前的調查，上升5個百分點，並表示香港仍然是境外置業的首選目的地。
一線城市受訪者比例上升至24%，對比上半年的研究升2個百分點，二/三線城市受訪者置業意願半年分別上升至17%，增加8個百分點和升至12%,增加4 個百分點。在各年齡組中，31至64歲的受訪者置業意願最大，有15%-18%。
瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉指，內地置業者意願加快對香港住宅市場有利，尤其是新樓銷售。2024 年上半年，新樓銷售佔交易額50%以上。此外，內地人移居香港的意向，也支撐了瑞銀對香港未來人口增長的樂觀預期，預計將帶動住宅租金的結構性上升趨勢，料在2024-2030年的年均複合增長率可達5%。隨著按揭利率進一步下降，瑞銀預計2025年香港住宅價格將有望回升最多5%。
報高指，內地置業者首選的五個地區分別是灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺。在預算方面，多數內地置業者目標是800萬元以下的物業。