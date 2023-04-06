環球利率走勢現分歧 澳洲停手 新西蘭加半厘

環球利率走勢現分歧。繼加拿大央行上月維持利率於4.5厘不變後，澳洲央行周二議息亦宣告維持利率3.6厘不變，是自去年5月起連續10次、共加3.5厘後首次暫停。而新西蘭央行昨議息後則加息0.5厘，由4.75厘升至5.25厘，創逾14年高位，較市場原預期加0.25厘多，以抑壓高企的通脹。

加息後，紐元兌美元曾升0.1%，報0.6321。新西蘭於2021年10月開始加息，並已連續11次上調利率，是次委員會一致支持調高利率，但會中曾討論加息0.25厘及0.5厘的可行性，冀通脹在中期回到1%至3%的目標範圍，另預期今年經濟增長將放慢。分析預期新西蘭今年通脹料達約7%，去年第四季為7.2%，至明年亦難以回落至3%或以下，預期5月將再加息0.25厘。