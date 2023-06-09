環球經濟放緩且複雜　陳茂波：亞洲卻展現另一片光景

環球經濟放緩且複雜下，陳茂波稱「亞洲卻展現另一片光景」。(資料圖片)

財政司司長陳茂波今（9日）出席財新夏季峰會致辭時指，儘管全球經濟大致上已走出疫情陰霾，惟全球政經環境仍相當複雜，不過在亞洲卻展現另一片光景。

他又稱，大部分亞洲主要經濟體去年全年都錄得穩健增長，IMF也預測亞洲新興市場和發展中經濟體的增長會達到5.3%，較去年加快。陳茂波對於亞洲市場自疫後迅速回升，認為展現出另一片光景。

陳茂波表示，近年俄烏緊張局勢持續，供應鏈受到干擾，去年起通脹高企，環球主要央行大幅加息並收緊貨幣政策，先進經濟體增長放緩，經濟硬著陸風險亦上升；但亞洲方面，內地在疫情影響退減後，社會復常經濟迅速回升，隨著中央推出支持措施，在政策效應下料今年經濟能快速增長。

環球經濟放緩且複雜下，陳茂波稱「亞洲卻展現另一片光景」。(資料圖片)

稱西方國家推動與中國經濟脫鈎屬霸權

陳茂波指，部分以美國為首的西方國家，抱有博奕及冷戰思維，實行霸權主義、單邊主義及保護主義，甚至以去「風險化」為名，推動與中國經濟脫鈎，對全球市場穩定運作及可預視性構成實質及重大風險，更使地緣政治角力以白熱化方式呈現。

陳茂波續指，國家正全速加快構建以內循環為主體，加上國內國際雙循環相互促進新發展格局，應對外來的壓力與挑戰；而「一國兩制」是國家制度優勢，為香港帶來靈活度，將令本港成為更高效及多元的國內國際循環交滙點。