環球經濟｜滙豐環球私人銀行料環球經濟今年放緩至3.4% 恒生指數年底見25410點

滙豐環球私人銀行預測，環球國內生產總值(GDP)增長將從2021年的5.8%放慢至2022年的3.4%及2023年的2.9%。滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，新冠肺炎疫情危機、俄烏戰事和可持續發展變革正在擾亂供應鏈、勞工市場、能源供應和基建投資。這些結構性變化將導致環球政府投放龐大資金，最終將有助刺激經濟增長，惟亦將推高經營成本，令通脹持續高於過去10年所見的水平。

她又預料，美國聯邦基金利率將從現水平再上升200個基點，到2023年3月升到2.75厘至3厘。美國核心個人消費支出則會從4月的4.9%回落至2022年第四季的4.2%，2023年第四季進一步回落至2.8%，為2023年第一季美國加息周期的暫停鋪路。

恒生指數年底見 25410 點

港股方面，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華認為，港股的風險回報具吸引力，由於港股的重磅指數成份股集中在保險、銀行、證券交易所、房地產、房地產投資信託基金及公用事業等防守性較高的板塊，港股的盈利透明度較佳，預期恒生指數於 2022 年底可見25,410 點。

他預計，中國人民銀行將實施進一步的貨幣刺激措施，包括將存款準備金率再下調75個基點、通過窗口指導提供更具針對性的信貸支持，並增加對科技創新及淨零排放轉型投資的再貸款額度。

滙豐環球私人銀行預計，亞洲市場將保持穩健，有力抵禦滯脹風險及環球顛覆性變化，預測亞洲(日本以外)2022年GDP增長將維持在4.9%，2023年可望反彈至5.3%。亞洲(日本以外)通脹率預計將保持溫和，2022年及2023年分別為3.0%及2.7%。

范卓雲估計，市場對美國通脹及聯儲局加息的預期將於下半年逐步緩和，加上中國的刺激經濟政策、亞洲央行的支持以及東盟地區加快經濟重啟，有望支持亞洲股市估值重估，預料2022 年下半年亞洲股票及債券的投資前景向好。