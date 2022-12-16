環球股市波動 呢隻股票今年升幅卻超過1000%冠全球

今年全球經濟受到俄烏戰爭、央行加息遏迎通脹及俄烏戰事等影響，面臨前所未有的挑戰，全球股市波動，不過有隻股份，今年以來最多升過2,115%，今年以來升幅仍保持超過1,000%，相信是成為今年全球升幅最多的股票。

今年1月3日才在雅加達上市的PT Adaro Minerals Indonesia，股價自上市以來一路飆升，在短短3個多月間從100盧比飆升至2,990盧比，隨後股價反覆回落，不過以最新報價1,725盧比，升幅仍有1,278%。

根據《彭博社》整合的資料，這家印尼礦業公司Adaro Minerals今年以來累計升幅驚人，雖然從4月份的高峰顯著回落，但是仍然在彭博世界指數2,803成份股中表現最出色，升幅是第二位土耳其航空公司Turk Hava Yollari的最少兩倍。

升幅是第二位的兩倍以上

Adaro的股價與全球煤炭價格波動密切相關。受惠於該公司煤炭售價倍翻，加上銷售量上升多達41%，令該公司從而賺取額外利潤。不過，Adaro的股價表現優於其他同業，股值亦明顯較高，最主要是該公司實行策略，利用在煤炭業務賺到的額外利潤，分散投資至鋁業和電動汽車電池製造等方便，令該公司今年首9個月盈利增長多達4.8倍。