環球議息｜銀行體系結餘充足 美勢大手加息 港銀未急

美國聯儲局本周議息，市場預期加息0.75厘已無懸念，利率期貨顯示，加息0.75厘機會率高達82%。至於本港銀行會否跟隨美息上調，市場認為需取決於銀行體系結餘及港美息差走勢而定，而本月暫未有急切性上升最優惠利率(P)。

市場普遍預期美國聯儲局本周再上調聯邦基金利率0.75厘，至介乎3至3.25厘水平，恒生銀行(011)環球資本市場經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指，港銀本月不大機會上調P，因銀行體系結餘尚有逾千二億元，而港美息差近日逐步收窄至約0.6厘，暫未有迫切性加息。

不過當銀行結餘跌穿500億元、港美息差拉闊至逾1厘水平，便可能上調P。他又指近期各銀行透過本身策略，已調整如定期存款利率及按揭利率應對。

另外，高盛預期聯儲局本周將再加息0.75厘，早前料加息半厘，而11月及12月將各自上調利率半厘，今年底利率將介乎4厘至4.25厘。同時該行下調美國明年經濟增長預測，由增長1.5%，降至1.1%，今年經濟增長預測維持0%不變。早前野村更是首間預期聯儲局本月會加息1厘的大行。

人行明公布LPR 憧憬下調

至於中國人民銀行亦於本周二公布貸款市場報價利率(LPR)，8月1年期LPR為3.65厘，5年期以上則為4.3厘，分別調低0.05厘及0.15厘。東方金誠首席宏觀分析師王青對內地傳媒指，即使未來政策利率如中期借貸便利(MLF)利率不變，5年期LPR仍有一定下調空間。此外，有分析指，內地新冠肺炎疫情反復，對生產經營和線下消費構成影響，加上房地產市場走勢是最大的不確定性來源，故LPR年內有望繼續下調。

英日本周議息 取態料背馳

另外，本周多間央行議息包括英倫銀行、瑞士央行及日本央行，市場預期英國將加息半厘，至2.25厘水平，瑞士則上調利率0.75厘，由負0.25厘，大幅增至0.5厘。日本料將繼續維持寬鬆貨幣政策，利率維持負0.1厘。