環球資源香港展開幕聚焦ESG等主題　展覽負責人：全球買家積極重返香港

環球資源香港展周四（11日）於香港正式開幕，展覽會聚焦O2O服務體驗及ESG等主題，環球資源在展覽會特別關注可持續發展議題，並致力於將此理念融入展覽會的各個環節，透過改進展覽會流程、減少碳足跡、提升數位化服務等方式，升級可持續採購，並推動行業發展，讓觀眾直接感受可持續發展在消費電子行業的實際應用。

環球資源香港展及海外展業務副總裁高嘉顯表示，展覽會為買家和 供應商提供一個交流平台，是線上線下資源深度融合典範，同時亦透過新品發布會和多元化推廣方式，幫助買家尋找可以提供高性價比的一站式採購服務。

而展覽會積極促進全球貿易的可持續發展，為構建綠色、低碳的經濟體系貢獻力量。」他指出，展覽會呈現出全球買家積極重返香港的趨勢，其中歐美買家繼續佔據主導地位，而拉美與印度等新興市場的買家數量也有顯著增長，突顯香港市場的國際吸引力和多元化發展態勢。

由即日起至4月14日舉行，匯集消費電子及電子元件兩大專業展，集中展示電競及遊戲硬件及周邊、戶外電子、電腦周邊、汽車電子、音響、商業電子及電子元件等多個領域的創新和先進技術產品。展覽會吸引超過2,000家優質供應商，帶來近4,000個展位，展品數量約15萬件，全新產品過萬件。