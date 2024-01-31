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財經
2024-01-31 11:31:00

環球音樂據報將停止授權歌曲予TikTok 　稱分成費率存分歧

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環球音樂據報將停止授權歌曲予TikTok 　稱分成費率存分歧

外電報道，於荷蘭阿姆斯特丹交易所上市的環球音樂集團（Universal Music Group，AMS：UMG），擬停止向字節跳動旗下社交平台「TikTok」及串流音樂平台「TikTok Music」提供授權內容，有指是分成費率存分歧。環球音樂集團周二（1月30日）表示，尚未與TikTok一方面，就於1月31日到期的協議續約，意味2月起或無法再於TikTok使用環球音樂的歌曲。

TikTok僅佔環球總收入約1%

報道指，環球音樂集團於2021年2月與TikTok達成協議，允許TikTok用戶將環球音樂旗下歌曲剪輯納入其影片中。環球音樂集團亦給旗下歌手和詞曲作者發信，信中指，集團一直要求TikTok在續約合同中，提供適當的歌手和詞曲作者補貼。

環球音樂集團發言人表示，若未能與TikTok達成協議，一旦協議於周三到期，旗下所有歌曲將從TikTok服務中刪除；集團又指，TikTok僅佔其總收入的1%左右。

環球音樂為2021年歐洲最大IPO

環球音樂集團2021年在荷蘭阿姆斯特丹交易所上市，當年上市估值約為335億歐元（折合約393億美元），最大股東為Vivendi，而騰訊投資關係企業及潘興廣場資本，亦分別持股20%和10%。目前環球音樂集團市值達599億歐元。

此外，香港亦設有環球唱片，是香港三大唱片公司之一，旗下歌手歌手包括譚詠麟、 張學友、周殷廷、AGA 江海迦、組合P1X3L等。

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