環球音樂據報將停止授權歌曲予TikTok 稱分成費率存分歧

外電報道，於荷蘭阿姆斯特丹交易所上市的環球音樂集團（Universal Music Group，AMS：UMG），擬停止向字節跳動旗下社交平台「TikTok」及串流音樂平台「TikTok Music」提供授權內容，有指是分成費率存分歧。環球音樂集團周二（1月30日）表示，尚未與TikTok一方面，就於1月31日到期的協議續約，意味2月起或無法再於TikTok使用環球音樂的歌曲。

TikTok僅佔環球總收入約1% 報道指，環球音樂集團於2021年2月與TikTok達成協議，允許TikTok用戶將環球音樂旗下歌曲剪輯納入其影片中。環球音樂集團亦給旗下歌手和詞曲作者發信，信中指，集團一直要求TikTok在續約合同中，提供適當的歌手和詞曲作者補貼。