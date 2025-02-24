生力啤去年轉蝕2千萬 香港總銷量減6% 維持派息

香港生力啤(236)公布去年底止全年盈轉虧，全年虧損2,009.6萬元，2023年同期則賺8,589.8萬元；期內收入7.11億元，按年少4.1%；毛利2.66億元，減6.8%，毛利率37.4%，跌1.1個百分點；每股盈虧損5仙；末期息維持5仙。 香港業務拖累 須減值虧損 9 千萬 集團指，由於行業銷售量減少，對集團在香港的業務造成影響，因此確認一次性非現金減值虧損9,000萬元，並在去年對其非流動資產產生了1,490萬元的遞延稅項影響。撇除該減值虧損，去年的綜合盈利為5,620萬元，少37%。 分部收入方面，期內香港收入4.48億元，跌0.6%；經營虧損5,376.2萬元，2023年則賺1,750.5萬元。內地收入2.64億元，大跌9.4%；經營盈利2,393.1萬元，少46.2%。

稱本地居民和遊客消費行為改變 生力啤指，香港去年面臨經濟挑戰，零售業總銷售貨價值截至去年底連續10個月按年下降，全年降幅則達到7.3%，反映本地居民和遊客消費行為的改變。本地居民外遊增多，尤其是前往內地，而遊客的消費金額則有所下降。去年香港啤酒行業錄3.3%下跌，而生力啤本地總銷量則下降6%。然而，受惠於出口銷量增長，香港業務整體銷量錄得2.9%增長。隨著產品成本的改善、出口利潤率的提高以及物業租賃收入的增加，公司在撇除非現金減值支出後，年度稅前盈利錄得顯著增長。

廣東業務經營盈利下降了 41% 內地方面，零售銷售增長放緩，突顯出消費需求疲軟，去年生力(廣東)啤酒的內地銷量增長3.3%。與此同時，由於部分出口客戶傾向於內地以外的啤酒廠進行採購，出口銷量下降1.6%。此外，由於外匯波動以致出口轉讓定價下調，出口利潤率亦有所下降。因此，經營盈利下降了41%。 生力啤今日收報0.82元，無升跌。