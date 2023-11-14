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財經
2023-11-14 04:30:12
日報

生物多樣性都有得計？將抽象概念變成數字KPI 安聯蘇可奇：ESG基金勢普遍化

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安聯蘇可奇 ESG

蘇可奇認為，ESG將成為基金組建過程必然考量的元素。

對普羅大眾來說，ESG(環境、社會和公司治理)可能只是一個理念、一套理論，尤其當這概念要加諸在基金投資之上，就可能更加難以觸摸。早於24年前、即1999年已涉足ESG投資領域的安聯投資，近年積極將可持續投資的概念「數字化」，繼碳排放後，該行亦正探討將複雜概念如生物多樣性(biodiversity)等的成效量化，並列為基金KPI(關鍵績效)，務求將ESG投資由抽象理念變成具體透明的指標，並杜絕「漂綠」。該行可持續發展策略師蘇可奇更估計，將來ESG基金的比例會超越傳統基金，變得更加普遍化，也「變成一個bare minimum(最低限度)，(組建基金)過程中點都會經過ESG嘅考慮。」 記者：林靜　攝影：林俊源

安聯投資現時在全球超過200隻ESG基金符合歐盟永續金融規範(SFDR)Article 8及Article 9評級，其資產管理規模(AUM)佔整體AUM約三分一，而安聯投資在香港亦發行了25隻受證監會認可的ESG基金。該行可持續發展及影響力投資團隊在全球有約40人，分別負責可持續性研究、訂立產品及市場發展策略、制定標準數據分析、影響力投資與盡責管理等範疇。

安聯蘇可奇 ESG

蘇可奇指，安聯投資可持續發展及影響力投資團隊在全球有約40人。

可計盡計 投資市場更易理解

目前安聯投資旗下可持續發展基金有兩大約束準則，第一是以排除準則，將對環境有害的產業篩走，如武器、煤炭及煙草等行業；第二是按集團內部對各投資項目的SRI(社會責任投資)評分揀股，再配合KPI為本的投資策略。蘇可奇指，除了碳排放外，其他ESG相關議題均欠奉一致的計算方法，長遠需要將更多KPI納入基金，該行正研究將生物多樣性數字化，並料在今年內應用，「ESG呢個世界應該要愈來愈數字化，如果可以計都想盡量去計，當可以附加一個數據或者計到嘅嘢，透明度高咗，咁就容易去比較同理解，好多嘢都唔需要解釋咁多。」

蘇可奇表示，歐洲ESG發展快速，亞洲地區中以香港、新加坡、台灣及日本緊貼跟隨，雖然暫時仍以減碳為大主題，但相信下一個焦點就是生物多樣性。她表示，生物多樣性方面，近月「自然相關財務揭露工作小組」(TNFD)推出正式版本框架，相信各大企業亦要開始留意，而該行主要以平均物種豐度指數(MSA)為數據量化的指標；至於碳中和的KPI，則主要量化企業與淨零排放(Net Zero)的路徑一致度有多高。至於所有的ESG數據、資料及報告，安聯投資均會上傳至今年3月推出的內部網上平台——可持續數據分析引擎(SusIE)，除了將ESG訊息系統化，亦為集團旗下全球所有基金經理及分析員提供額外資訊，並可隨時查閱。
 

ESG

生物多樣性或成ESG下一個大主題。(iStock圖片)

新基金發布前 須經納ESG討論

安聯投資現時在新基金發布前，都會經過能否歸納入ESG基金的討論。至於ESG基金較傳統基金的優勝之處，她指兩者管理上均同樣牽涉風險及增長兩大考慮，而長遠看，ESG基金在兩大因素上都有優勢。蘇可奇稱，ESG並不會限制投資空間，反而做好ESG理念的企業，通常不會單單只重視財務風險，而是非財務風險都會顧及到，長遠的風險管理亦會較佳，而做好管理風險又往往可掛鈎回報，「管理好ESG，代表公司會more resilient(更具彈性)，因為佢哋已經考慮晒環境同社會上影響到公司嘅事件，當真係出現呢啲external shocks(外來衝擊)都會應付到，Covid(新冠肺炎)時就見到ESG做得好嘅公司，表現真係有outperform(跑贏)。」

長線回報勝傳統基金 疫市跑贏

她又以追蹤環球股票市場的MSCI ACWI Index，與同一指數但加入ESG元素的MSCI ACWI ESG Leaders Index比較，指以10年計，後者明顯跑贏前者。按MSCI的指數報表數據，截至2022年底止，MSCI ACWI的10年年度化表現為6.81%，MSCI ACWI ESG Leaders則為7.51%；倘以5年計，ACWI錄7.47%回報，ESG Leaders則錄8.49%；單計去年，ACWI錄10.5%升幅，ESG Leaders則有12.7%。

展望將來，蘇可奇預料，即使未必每隻基金都要做到可持續性標準，但相信建立過程都會將可持續性元素納入考量，就如建立基金前會考慮風險因素一樣普遍，令ESG成為投資上一個必然程序，「歐洲已經普遍化咗，亞洲好多大型基金公司都做到，但有比較多較細規模嘅基金公司未做到。」

ESG

港上市公司須發ESG報告。(iStock圖片)

企業ESG報告為寫而寫？ 管理層態度釋出小訊號

要尋覓高潛力又具ESG(環境、社會和公司治理)理念的企業，和一般股票分析一樣，亦需要從管理層入手觀察。安聯投資可持續發展策略師蘇可奇表示，一間公司的管理層對ESG有多大程度的投入，某程序亦可釋出集團對ESG工作的重視程度。

她稱，集團負責可持續發展的小組，需要判斷各大小企業的ESG報告「係為寫而寫，定係真係有考慮ESG元素」，而關鍵就是與管理層直接溝通，「要睇佢哋派咩人嚟同你傾，佢哋有無一個ESG團隊，或者你問管理層一啲財政上嘅嘢，佢會好開心咁答；但你一轉去問ESG，佢哋就唔答，或者比下一個人答，呢啲都係一啲小小訊號。」不過，她指公司需要對ESG有多少投入，還須看行業的關聯程度，關聯度高的行業如資源、燃油及煤炭等的大企業，「我哋都預期要有1至兩個人負責睇ESG。」

她強調，不會單單因為管理層態度而定奪公司的ESG管治，但相關資料會一併上傳至集團的內部網上平台——可持續數據分析引擎(SusIE)，供基金經理參考。

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