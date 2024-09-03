用大行藍籌目標價預測大市！恒指公司：恒指上望22621 最牛二萬九

恒指公司稱，指數目標通常是以自上而下的角度作估算，從股票層面的數據來看，自下而上的指數目標可透過匯總指數成份股的目標價上漲潛力來估算。

恒生指數公司發表網誌，稱指數目標通常是以自上而下的角度作估算當中涉及預測遠期倍數，而從股票層面的數據來看，自下而上的指數目標可透過匯總指數成份股的目標價上漲潛力來估算。截至上月底，恒指、國指和科指成份股的彭博股票目標價顯示，相關指數自下而上的指數目標分別估算為22,621點、7,962點和4,767點，意味基本情況下，指數分別有+26%、+26%和+34%的上升空間，反映市場指數前景較樂觀。當中的原因可能是賣方券商對股票目標價抱持樂觀預測。

簡單來說，截至上月底，所有股票潛在上升空間均根據彭博數據的市場共識12個月目標價計算。12個月自下而上指數目標的變動可以是由於股票目標價調整及/或股價每日變動所引致。當中存在的風險會有股票共識目標價調整修訂可能不夠及時。