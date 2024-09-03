用大行藍籌目標價預測大市！恒指公司：恒指上望22621 最牛二萬九

恒生指數公司發表網誌，稱指數目標通常是以自上而下的角度作估算當中涉及預測遠期倍數，而從股票層面的數據來看，自下而上的指數目標可透過匯總指數成份股的目標價上漲潛力來估算。截至上月底，恒指、國指和科指成份股的彭博股票目標價顯示，相關指數自下而上的指數目標分別估算為22,621點、7,962點和4,767點，意味基本情況下，指數分別有+26%、+26%和+34%的上升空間，反映市場指數前景較樂觀。當中的原因可能是賣方券商對股票目標價抱持樂觀預測。
簡單來說，截至上月底，所有股票潛在上升空間均根據彭博數據的市場共識12個月目標價計算。12個月自下而上指數目標的變動可以是由於股票目標價調整及/或股價每日變動所引致。當中存在的風險會有股票共識目標價調整修訂可能不夠及時。
最低17141點
恒指公司同時以大行對藍籌的最高及最低目標價作估算，推測出恒指最高目標價為29,103點，最低為17,141點。
公司又指，對期望衡量香港藍籌股表現，捕捉潛在的市場重估的投資者來說，恒指將是港股市場指數理想指標；而對目標投資於在港上市的內地企業投資者來說，國指正是追蹤相關企業表現的主要指標。
恒指公司指，有見於自下而上的指數目標長期相對樂觀，因此其使用指數上升空間的百分比變化(即樂觀情緒變幅)以標準化z分數，來衡量隱含的12個月指數前景。截至上月底的旗艦指數中，與其歷史平均值相比，恒指和國指未來12個月的前景均較其長期歷史平均值更樂觀。