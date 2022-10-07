甲級商廈待租率創18年新高 千萬方呎待租

由於新落成甲級商廈預租面積增加，第三季甲級寫字樓待租率由第二季的13.8% 上升至第三季的16.1%，創2004年8月以來的18年新高。整體待租面積超過1,000萬方呎。按今年第三季，甲廈遷入樓面扣減遷出樓面所得的正吸納量錄得18.3萬方呎，惟因新寫字樓樓面落成約有200萬方呎，令待租率上升。

戴德梁行表示，整體甲廈租金持續下調，第三季按季回落2.3%，雖然第四季租金跌幅有望收窄並橫行，但預測全年租金跌幅仍達3% 至5%。戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝說，目前待租面積偏高，部分業主已採取更靈活的租賃方案，除提供免租期外，更為租客提供裝修補貼，吸引企業落實搬遷決定。由於租金從2019年高位已累跌近3成，相信甲廈租金難以再像疫情初期般大幅調整。

全年租金料跌 3% 至 5%

戴德梁行執行董事及香港商舖代理及管理服務主管林應威指出，香港與內地未能完全通關，零售商難以部署，香港入境檢疫改為「0+3」，對第四季零售業及租金表現構成壓力。除非政府再推出更多利好零售市場的政策，否則預期街舖租金到明年上半年後才能重拾動力。

第三季街舖空置率方面，港島區相對九龍區表現較佳。港島區銅鑼灣和中環的街舖空置率已下降至疫情爆發以來低位，分別報5.3%和8.5%；尖沙咀和旺角的空置率則分別微升至16.7%和12.5%。