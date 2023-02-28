畢業生｜美國神科出爐　最賺錢非醫生律師　神學宗教畢業僅得榜首一半人工

香港「神科」一向被認為是醫科、律師、工商管理，而近日美國神科出爐。外媒報道，攻讀文科或教育專業的大學畢業生，不太可能在職業生涯中賺很多錢，修讀神學學位更是在大學畢業後的所有專業中收入最低。

賺錢最少科目為神學宗教

外媒報道，據紐約聯邦儲備銀行分析，主修神學和宗教的畢業生，在大學畢業五年後的平均工資為3.6萬美元（折合約28.25萬港元）；其次低的是家庭和消費者科學、社會服務、心理學、表演藝術、休閒和酒店專業，這些專業畢業五年後的收入都不到4萬美元（折合約31.39萬港元），比所有專業的平均工資4.6萬美元，少6,500美元。