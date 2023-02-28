畢業生｜美國神科出爐　最賺錢非醫生律師　神學宗教畢業僅得榜首一半人工

香港「神科」一向被認為是醫科、律師、工商管理，而近日美國神科出爐。外媒報道，攻讀文科或教育專業的大學畢業生，不太可能在職業生涯中賺很多錢，修讀神學學位更是在大學畢業後的所有專業中收入最低。
賺錢最少科目為神學宗教
外媒報道，據紐約聯邦儲備銀行分析，主修神學和宗教的畢業生，在大學畢業五年後的平均工資為3.6萬美元（折合約28.25萬港元）；其次低的是家庭和消費者科學、社會服務、心理學、表演藝術、休閒和酒店專業，這些專業畢業五年後的收入都不到4萬美元（折合約31.39萬港元），比所有專業的平均工資4.6萬美元，少6,500美元。
最賺錢非醫生律師
至於位居榜首的非醫生律師，而是修讀化學工程的學生，化學工程畢業生在大學畢業後不久的年薪中位數，為7.5萬美元（折合約58.86萬港元）。相比之下，收入最低的神學和宗教專業的畢業生在畢業後5年內，收入也不到化學工程師收入的一半。
工程是一個技術含量很高的職業，目前各種主要行業都需要，包括計算機技術、資源開採、分析更預計直至2031年， STEM職位的增長速會是非STEM職位的兩倍。
美國10大「神科」
- 化學工程
- 計算機工程
- 計算機科學
- 航天工程
- 電氣工程
- 工業工程
- 機械工業
- 雜項工程
- 商業分析
- 土木工程