畢馬威料本港明年IPO集資額有望達3500億 可穩守全球前三甲

畢馬威發佈《中國內地與香港IPO市場2025年回顧與2026年展望》，回顧今年，本港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2,721億港元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模同時，亦重奪全球IPO市場榜首。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。
回顧2025年，全球IPO市場共籌集1,584億美元，上市宗數達1,227宗，募資規模和上市宗數分別按年增長18%及下降4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。
畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，全球主要IPO市場於2025年呈上升趨勢，其中香港的募資額為去年的三倍，成為推動全球IPO市場復甦的最大單一貢獻者，進一步鞏固其作為國際金融中心的領先地位。受惠於市場氣氛改善以及大量潛在的新股項目，我們預期此上升趨勢將延續至2026年。尤其是人工智能技術，隨著其日趨成熟並在各行業中更廣泛採用，相關企業的上市步伐料將加快。
截至2025年12月7日，香港IPO市場錄得316宗上市申請的歷史高位，較2024年底激增267%，當中92宗為A+H上市申請。如果計及已公開表示有意來港上市的A股企業，A+H上市申請預計將於短期內突破一百宗，為2026年帶來良好開局。展望來年，畢馬威中國香港新經濟市場及生命科學主管合伙人朱雅儀預測，本港明年將迎接180至200宗IPO，集資額有望3500億元。若最終能實現相關目標，該行料本港明年仍可穩守全球新股集資額前三甲。