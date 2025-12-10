畢馬威料本港明年IPO集資額有望達3500億 可穩守全球前三甲

畢馬威料本港明年IPO集資額有望達3500億，相關數字足以穩守全球新股集資額前三甲位置。劉大昌、朱雅儀（由左至右）

畢馬威發佈《中國內地與香港IPO市場2025年回顧與2026年展望》，回顧今年，本港IPO市場今年表現領先全球，預期籌集2,721億港元，上市宗數達100宗，按年分別增長210%及43%，創下自2022年以來最大募資規模同時，亦重奪全球IPO市場榜首。整體增長主要來自A+H上市熱潮的帶動，相關項目佔全年IPO募資總額一半。

回顧2025年，全球IPO市場共籌集1,584億美元，上市宗數達1,227宗，募資規模和上市宗數分別按年增長18%及下降4%。香港位居全球第一，美國兩大證券交易所緊隨其後，分別位列第二及第三，合計募資總額按年上升18%，而印度國家證券交易所及上海證券交易所則分別排名第四及第五。