畢馬威調查｜銀行CEO今年首要任務：吸引及挽留人才

畢馬威發表《畢馬威2023年銀行業首席執行官展望》，報告訪問142位來自美洲、歐洲及亞洲不同地區、涵蓋各個銀行子行業的CEO(行政總裁)，以了解他們對未來3年業務和經濟前景的看法。該行分析指，在人力資源緊張下，大多數銀行都意識到提供優質客戶服務的關鍵在於僱員，因此銀行業CEO今年皆將吸引及挽留優秀人才的任務置於首位，從而實現增長目標。

報告問及未來3年的首要營運任務時，29%的CEO強調員工價值主張是吸引和留住人才的重要手段。儘管CEO對改善客戶體驗和實現有機增長的承諾保持相對穩定，約11%，但其對加速公司數碼轉型的關注度明顯下降9個百分點，反映全球銀行已持續推動數碼轉型10年，且大部分已取得相當進展。