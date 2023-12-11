畢馬威調查｜銀行CEO今年首要任務：吸引及挽留人才

畢馬威發表《畢馬威2023年銀行業首席執行官展望》，報告訪問142位來自美洲、歐洲及亞洲不同地區、涵蓋各個銀行子行業的CEO(行政總裁)，以了解他們對未來3年業務和經濟前景的看法。該行分析指，在人力資源緊張下，大多數銀行都意識到提供優質客戶服務的關鍵在於僱員，因此銀行業CEO今年皆將吸引及挽留優秀人才的任務置於首位，從而實現增長目標。
報告問及未來3年的首要營運任務時，29%的CEO強調員工價值主張是吸引和留住人才的重要手段。儘管CEO對改善客戶體驗和實現有機增長的承諾保持相對穩定，約11%，但其對加速公司數碼轉型的關注度明顯下降9個百分點，反映全球銀行已持續推動數碼轉型10年，且大部分已取得相當進展。
畢馬威調查｜增長風險 79%揀生活成本
而問最可能影響銀行業務增長的風險因素時，大多數CEO回答生活成本(79%)，並將顛覆性科技(76%)、監管要求(74%)、人才(74%)和網絡犯罪(71%)視為關鍵風險。而隨著ESG成為銀行不可或缺的策略，63%的CEO表示已將ESG策略完全融入業務當中，從而為企業創造價值，並認為ESG策略將對建立客戶關係(29%)、進行資本配置、建立合作關係和制定併購策略(20%)，以及提升財務表現(17%)的影響重大。
畢馬威中國銀行業及資本市場香港主管合夥人宋家寧表示，當前全球經濟和地緣政治環境令銀行業領袖面臨著各種複雜挑戰，惟銀行業CEO整體仍保持審慎樂觀，並以目的為本，積極提升企業韌性和追求務實增長。
畢馬威中國香港銀行業高級合伙人馬紹輝(Paul McSheaffrey)表示，大多數持份者都期望企業將ESG策略融入商業模式，因此銀行業CEO十分注重透過投資實現 ESG 和淨零排放承諾，尤其是在氣候變化和多元共融兩個領域。不少銀行業CEO更致力超越基本監管要求，以追求長遠回報。