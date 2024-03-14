畢馬威：逾八成香港高管預料　今年員工數不變或增加

畢馬威最新發布的《2024年香港高管人員薪酬展望》顯示，與去年相比，各行各業對於增加員工人數的預期都有所下降，而對減少員工人數的預期則有所上升。香港高管對於2024年的員工人數較一般就業人口的預測更為樂觀，逾80%香港高管預期員工人數將保持不變或增加，只有14%預計會減少。

畢馬威報告指，2023年有43%的受訪者尋求轉換工作，但只有不到一半人（15%）成功，反映人才配對正面臨更大的挑戰，企業難以為人才匹配相應職位；有39%受訪者希望在2024年上半年轉換工作，與去年相比有所增加；而成功轉換工作的受訪者中，74%獲得加薪，平均增幅為17%。

僱主方面，97%的高管和人力資源人員表示，對招聘合適人才以滿足業務需求感到困難，其中63%表示難以應對此類挑戰。

香港專業人士普遍獲得3%至5%加薪

調查顯示，香港專業人士於2023年與原職僱主進行薪酬檢討後，普遍獲得3%至5%加薪，與政府中低層薪酬等級的公務員增長趨勢一致(4.65%)。香港的受訪者對於其薪資前景保持樂觀，當中78%預計2024年將獲得加薪，比例較去年的74%有所增長，而大多數受訪者預計其薪酬在即將進行的薪酬檢討後將有適度增加。

畢馬威中國個人服務合夥人蕭維強表示，調查結果顯示，高管對於能夠提高業績的人才需求持續，隨着業務持續轉型以及商業環境不斷變化，僱員的角色和職責也將不斷演變，在2024年，如何擴大多元人才庫和完善人才配對，將成為僱主的成敗關鍵。