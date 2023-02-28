異動股份｜香港寬頻曾飆13% 傳HGC 78億提收購

香港寬頻(1310)午後突然抽升逾10%，外電引述消息指香港寬頻收到環球全域電訊(HGC Global Communications Ltd，HGC)提出以超過10億美元(約78億港元)的收購要約。香港寬頻最高曾報5.66元，升近13%，現報5.61元，仍漲12%或0.6元，成交逾9,000萬元，最新市值約74億元。

報道又指，卻HGC外尚有其他中資公司或有政府背景基金，對香港寬頻感興趣，認為該公司屬科技相關資產，及涉及數據安全問題。

去年曾傳有意賣盤

去年亦傳出香港寬頻有意賣盤，據報買家包括太盟資本(PAG)及KKR等私募基金。

據香港寬頻網站介紹，該公司於1992年開始發展國際電訊服務，於1999年香港寬頻由香港電視網絡(前稱城市電訊)成立。至2015年3月在港交所(388)上市，2016年收購新世界電訊及新世界互動媒體。

HGC(前身為1995年成立的和記環球電訊)於2017年成立，現為私募基金I Squared Capital所持有，I Squared Capital是一家獨立的環球基建投資管理基金，主要在北美、歐洲及亞洲管理能源、公共設施、電訊及運輸業等投資。

香港寬頻截至去年8月底全年純利5.5億元，按年漲1.7倍，營業額逾116億元，升1%。息稅折舊攤銷前利潤(經調整)則多2%，至26.1億元。期內寬頻用戶11.9萬；話音用戶41.3萬，市場份額分別為37%及24.4%。