熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
財經
2023-02-28 15:01:09

異動股份｜香港寬頻曾飆13% 傳HGC 78億提收購

分享：
異動股份｜香港寬頻曾飆13% 傳HGC 78億提收購

外電引述消息指香港寬頻收到HGC提出以超過10億美元(約78億港元)的收購要約。(資料圖片)

香港寬頻(1310)午後突然抽升逾10%，外電引述消息指香港寬頻收到環球全域電訊(HGC Global Communications LtdHGC)提出以超過10億美元(78億港元)的收購要約。香港寬頻最高曾報5.66元，升近13%，現報5.61元，仍漲12%0.6元，成交逾9,000萬元，最新市值約74億元。

報道又指，卻HGC外尚有其他中資公司或有政府背景基金，對香港寬頻感興趣，認為該公司屬科技相關資產，及涉及數據安全問題。

去年曾傳有意賣盤

去年亦傳出香港寬頻有意賣盤，據報買家包括太盟資本(PAG)KKR等私募基金。

據香港寬頻網站介紹，該公司於1992開始發展國際電訊服務，於1999年香港寬頻由香港電視網絡(前稱城市電訊)成立。至20153月在港交所(388)上市，2016年收購新世界電訊及新世界互動媒體。

HGC(前身為1995年成立的和記環球電訊)2017年成立，現為私募基金I Squared Capital所持有，I Squared Capital是一家獨立的環球基建投資管理基金，主要在北美、歐洲及亞洲管理能源、公共設施、電訊及運輸業等投資。
香港寬頻截至去年8月底全年純利5.5億元，按年漲1.7倍，營業額逾116億元，升1%。息稅折舊攤銷前利潤(經調整)則多2%，至26.1億元。期內寬頻用戶11.9萬；話音用戶41.3萬，市場份額分別為37%24.4%

 

異動股份｜香港寬頻曾飆13% 傳HGC 78億提收購

香港寬頻於2015年3月在港交所上市。(資料圖片)

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受