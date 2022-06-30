異動股｜商湯半年解禁收市瀉47% GOGOX上市四日累插逾四成

商湯(020)上市股份禁售期屆滿，儘管公司管理層早前宣布延長股份鎖定期，不過商湯股價未見止瀉，全日最低見2.91元，大插50.5%或2.97元；全日仍挫46.8%或2.75元，報3.13元，成交額近62億元，超越阿里巴巴(9988)、美團(3690)等股份，打入第二大成交股份，僅次於以119億元排頭位的騰訊控股(700)。值得一提，商湯現價已失守去年12月底的上市價，當時以每股3.85元定價。

商湯宣布，徐立、王曉剛、徐冰及若干管理層成員自願承諾延長股份禁售期約半年至今年12月29日之前，不會出售公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃（經修訂）下已歸屬的受限制股份單位所涉及的B類股份；及/或公司於2016年11月1日採納的首次公開發售前僱員激勵計劃（經修訂）下已歸屬的期權獲行使所涉及的B類股份。目前，受有關自願禁售承諾規限的相關B類股份總數為約20億股B類股份，佔已發行股份總數約5.98%。

另外，上周五(24日)首掛的快狗打車GOGOX(2246)，股價連續四日尋底，今日曾跌穿12元，低見11.98元，若以定價21.5元計，累插約44.3%；收市仍跌6.5%或0.86元，報12.4元，見上市新低，成交額約6,250萬元，以定價計，上市四日累挫約42.3%或9.1元，每手200股帳面蝕1,820元。