當節能遇上人工智能！慳住電用AI需求大 Dell Technologies瞄準節能數據中心潛力

當各大企業都在想盡辦法節能減排的同時，近幾年卻迎來人工智能(AI)的洪流，而AI卻又正正是一頭高耗電量的巨獸，要在ESG與AI之間取得平衡，其中一個關鍵角色是綠色數據中心。業務包括提供數據中心基礎設施的Dell Technologies，其香港澳門總經理鄺家麒接受訪問時表示，集團從冷卻、散熱及運算效率等多方面入手，減低伺服器在運算過程的能源消耗，協助客戶「又要用AI，又要用得慳電」，並認為市場對高運力數據中心的需求只處於起步階段，而集團正正處於一個「完美位置去解決呢個問題。」

記者：林靜 攝影：鍾式明 國際能源總署(IEA)在今年初發表的報告中預測，全球數據中心、加密貨幣及AI的電力需求，或在未來3年倍增，規模甚至相當於德國全國電力需求，並預測及至2026年，數據中心將消耗全球4%的電力。如何提升數據中心的能源效率，幾乎是各大企業面臨的難題。

提升散熱冷卻監控及永續技術 Dell Technologies今年初夥數碼基礎設施服務供應商NTT Com Asia，以集團運算技術結合NTT數據中心基礎設施和託管服務，協助企業應對密集運算工作的負載，「即係佢哋可以用少啲RAM(記憶體)，但就提供多啲power(能源)運用AI」。鄺家麒指，Dell又會以Smart Flow設計提升散熱成效；以高效能處理器加速運算及加大負載；再配合OpenManage軟件作自動化監控；而設備均以永續設計，以加速循環經濟。 至於實質的節能情況，他以集團兩大存儲產品PowerStore及PowerMax為例，前者與前幾代產品相比，每瓦特最多可提高60% IOPS(每秒輸入/輸出作業數)；後者能源效率比前代產品提高了40%，每TB可節省80%功耗。 港府高等學府領趨勢 各行業隨行 由於近年幾乎各行各業都將AI應用到業務上，節能數據中心的需求幾乎來自所有業務範疇。鄺家麒指，政府及高等學府近年積極建立高運算中心，有帶動趨勢的作用，另外需要應用AI在交易買賣及保安等層面的金融企業，或者健康科學(health science)行業，如基金排序等亦需要高運算力的平台協助運作。他又透露，早前接洽一間大型國際銀行正正面對高用電量、以致出現數據中心負荷不了的情況，因此需要考慮冷卻技術去改善情況，而相關銀行提出的3至4個illustration(闡述)中涵蓋ESG，可見業界的重視程度。



Dell以Smart Flow設計提升數據中心的散熱成效。

企業重視ESG 料需求僅起步階段 鄺家麒相信，節能數據中心的需求不單只廣泛，而且只是起步階段，主要由於近年ESG在各大企業的重視程度愈來愈高，並認為原因有三，「一係為市場競爭力，二為公司價值，三為整個科技趨勢推動。」他解釋，不少消費者在消費時均已考慮產品的可回收及可再生物料應用，同時倘集團將ESG的優先次序放得不高，亦會影響公司形象及投資者投資公司的興趣。至於科技因素，主要受AI應用推動，「近一兩年AI不再純綷係buzzword(潮語)，而係真係可以作為增加公司競爭力、創新同令公司運作更暢順嘅工具」，而傳統數據中心未必能承受AI的速度及運算需求，企業有必要以新技術應付。 雖然AI耗電量極高，但鄺家麒認為高科技亦同時將ESG推一步推進的重要元素，當企業節能減排「去到一個慳無可慳嘅時候」，就需要新興技術去解決。他又認為，集團要在ESG再向前推進，就需要建立一個生態，如Dell與NTT的合作便是例子，「講環保得我哋一個唔夠，未來方向要同唔同partner(夥伴)合作，將個圈子加大。」

目標2030年半數產品成分採減排物料 除了瞄準節能數據中心的商機，Dell Technologies自身在ESG發展亦定下目標，包括至2030年，一半以上的產品成分將採用回收材料、可再生材料或可減少碳排放的材料。鄺家麒指，集團同時會在包裝體積及物料上減廢，另外亦會以永續性設計延長電子產品的壽命。 鄺家麒指「一部機而家啱用，好難講一年後會啱用，唔係壞，係用唔到」，因此目前集團所有產品均優先採用模組性設計，好處是便利加裝配置及方便維修，客戶甚至可以按網站指引自己做簡單維修，令產品壽命延長，尤其AI發展迅速，更需要方便升級的產品。 可回收產品比例達16.5% 電子廢物方面，目前集團提供免費電子回收，按2024財年計，電子廢物的回收增長4.4%，而可回收產品的比例達16.5%，鄺家麒認為是一個持續性增長。集團2024財年有96.4%的包裝由回收材料或可再生材料製成；14.1%的產品由回收材料、可再生材料，或可減少碳排放的材料製成；期內又售出3.04億公斤產品，回收、再利用了9,160萬公斤產品。

