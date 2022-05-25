疑股權集中遭舞高 凱知樂曾高位瀉四成

旺角朗豪坊玩具店kkplus日前一個高1.8米天線得得B模型被小童挨跌，小童家長賠償逾3萬元，事件引起全城熱議。涉事玩具店母企凱知樂國際(2122)股價昨全日顯著波動，高開近一成後持續飆高，一度高見0.285元，飆升逾86%，見2020年12月初以來最大單日升幅，尾市升幅大幅收窄，一度高位累瀉約四成，收市報0.18元，全日僅升17.6%，成交約1,670萬元，市值1.4億元。

五大存倉行 持八成流通股

市場普遍認為，凱知樂在負面新聞下仍見炒作，主要由於貨源歸邊，股價易被舞高弄低。目前集團大股東為主席李澄曜，持股約54.9%，而按中央結算系統資料，57.69%的流通股份存倉放在滙豐銀行，其次有高達9%股份存倉中信建投，3.75%存倉中銀香港(2388)、3.13%存倉星展銀行、2.49%存倉光大證券，意味五大高持倉的中介行，已佔76.06%股權，即近八成流通股份，存倉在5間中介行。

凱知樂於2017年11月以每股1.55元在港上市，主席李澄曜持有約54.9%股權。據當時招股書指該股在2016年以零售價值計，為內地最大玩具零售商，於內地址主要從事玩具及嬰兒產品為主的零售及批發，並於本港從事玩具零售，其品牌組合包括樂高(LEGO)、Siku、Brio及chicco等。

2020年推kkplus 去年賺134萬人幣

集團於2020年推出kkplus品牌、時尚和收藏玩具平台。去年純利134萬元人民幣，2020年蝕1.27億元人民幣，營業額升7%，至14.69億元人民幣。