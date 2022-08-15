疫下重傷｜呷哺續擴張 海底撈見改善 火鍋股齊盈警 憧憬復甦

新冠肺炎下餐飲股首當其衝，當中火鍋股最近接二連三報憂，昨日海底撈(6862)及呷哺呷哺(520)齊齊盈警，並均預料半年虧損最高近3億元(人民幣，下同)。不過前者稱自6月以來經營已明顯改善，後者繼續向全年開業100間新餐廳目標進行，意味下半年開餐廳79間。

海底撈轉蝕最多3億人幣

繼稻香控股(573)上周發盈警後，藍籌海底撈亦警告上半年轉盈為虧，料蝕2.25億至2.97億元(約2.6億至3.48億港元)，去年同期賺9,650萬元，上半年收入料不低於167億元，按年減16.9%，主要是由於今年3月至5月，受新冠肺炎疫情影響，而導致內地若干餐廳停止營業，或暫停堂食服務及客流量減少，以及因「啄木鳥計劃」餐廳數目對比2021年同期減少。

海底撈指，隨著疫情逐漸緩和，今年6月以來內地及其他地區餐廳經營表現按月已明顯好轉，將密切關注市場狀況並調整商業策略及運作以減少負面影響。

海底撈上周五報16.02港元，本月彈2.3%，今季挫13%。