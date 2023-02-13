疫市奇葩｜美項目3年即收成 中原學生公寓淨回報三成

中原海外學生公寓投資「疫」市下有收成！中原集團旗下中原投資2019年起於英美收購及投資學生公寓項目，集團透露2019年初入手的美國德州及喬治亞州兩個學生公寓項目，已於去年按計劃易手，雖然期間經歷新冠肺炎疫情，但扣除所有支出仍有約三成回報，年回報約6至7厘。集團表示，未來會將部分項目作長線收租，並擬擴大投資至澳洲、日本及加拿大等。

中原以基金形式投資學生公寓，設投資年期，除了中原集團會投資外，亦會吸納專業投資者資金。集團指，去年出售的德州項目位於聖安東尼市，花了1年及約百萬美元裝修，租金累漲17.4%，物業升值22.1%；至於喬治亞洲項目位於雅典市，曾翻新及改善設備，租金升幅20.8%，物業升值39.5%。

中原集團主席及創辦人施永青表示，投資學生公寓為集團新嘗試，在尋覓投資者時「話長線會嚇親人」，因此項目均設有4至5年投資時限，惟在美國兩項目成功錄理想回報後，已有投資者提出擬參與長線收租的投資項目。