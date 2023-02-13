疫市奇葩｜美項目3年即收成 中原學生公寓淨回報三成

中原海外學生公寓投資「疫」市下有收成！中原集團旗下中原投資2019年起於英美收購及投資學生公寓項目，集團透露2019年初入手的美國德州及喬治亞州兩個學生公寓項目，已於去年按計劃易手，雖然期間經歷新冠肺炎疫情，但扣除所有支出仍有約三成回報，年回報約6至7厘。集團表示，未來會將部分項目作長線收租，並擬擴大投資至澳洲、日本及加拿大等。
中原以基金形式投資學生公寓，設投資年期，除了中原集團會投資外，亦會吸納專業投資者資金。集團指，去年出售的德州項目位於聖安東尼市，花了1年及約百萬美元裝修，租金累漲17.4%，物業升值22.1%；至於喬治亞洲項目位於雅典市，曾翻新及改善設備，租金升幅20.8%，物業升值39.5%。
中原集團主席及創辦人施永青表示，投資學生公寓為集團新嘗試，在尋覓投資者時「話長線會嚇親人」，因此項目均設有4至5年投資時限，惟在美國兩項目成功錄理想回報後，已有投資者提出擬參與長線收租的投資項目。
回報佳 部分擬長線收租
目前集團在英國仍有5個學生公寓，分布倫敦諾丁山(Notting Hill)、馬里波恩(Marylebone)、皇后花園(Queen’s Garden)及京士頓(Kingston)，涉及兩個基金項目，當中一個作長線投資，另一個會在未來3至4年套現。同時，潛在的美國收購目標為鄰近俄亥俄州立大學的公寓，涉及109個床位，平均每床位租金1,051美元。中原投資首席投資總監江若雯表示，主要揀選鄰近大學且宿生位不足、並具翻新及重新定位的項目，冀翻新後令物業增值再退出獲利；同時專注當地本土學生市場，因而避過疫情下留學生市場出租率大跌的困境。
經濟低迷 反成進修誘因
中原投資總裁葉明慧表示，教育產業防守性高，因家長往往會留最好資源予子女，且與經濟周期關連低，即使在疫情或經濟低迷時，反而吸引更多人畢業生或失業人士進修，而學生公寓就是最直接掛鈎的投資。她表示，去年美國學生公寓租金升5%至9%，部分熱門城市更達雙位數，整個市場的出租率達86.8%，集團項目更介乎92%至100%，並透露兩項目放售時，兩周已接獲14份標書，反映有一定需求。