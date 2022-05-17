疫市擴充｜去年經調整溢利增18% 譚仔今年港增14分店

企│業│放│榜

多間企業公布全年業績。經營「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際(2217)截至3月底止，全年少賺29.5%，至2.03億元。撇除一次性的上市費用及新冠肺炎疫情相關政府補貼，經調整溢利則升17.8%，至1.65億元；派末期息11.4仙。

期內受惠營運餐廳數量增加及可比較餐廳的收益增長，營業額22.75億元，多26.8%；當中香港佔集團收入最多，錄22.22億元，揚24.6%，日均每餐廳收益升9.58%至4.11萬元。行政總裁劉達民稱，集團今年計劃在港新設14間分店，內地擬增26間，而澳洲原部署新設7間分店，因疫情於今年底在當地則新增1間。他指，面對原材料價格上升等情況，集團已於2月調整價格約2%來應對，強調會考慮顧客可承受能力。

敏華全年多賺17% 增派息

敏華控股(1999)3月底止全年純利22.47億元，按年多16.8%，收入217.88億元，增多28.6%，毛利78.9億元，漲33.1%，每股盈利56.9仙，擬派末期股息17仙，多6.3%，連同中期股息13仙，共派30仙，派息比率52.6%。期內沙發及配套產品收入146.2億元，升24.7%。隨產品在內地佔有率提升及營業額增長，正積極增加產線、擴建工廠以提升產能；亦冀藉併購方式進入定制、布藝沙發領域。

偉易達(303)全年純利1.73億美元(約13.47億港元)，按年少25.2%，收入23.71億美元，少約0.1%，毛利減7.9%，至6.69億美元，毛利率跌2.4個百分點，至28.2%，末期息51美仙，削31%，全年派68美元，少25.3%。期內北美洲收入10.7億美元，增7.4%；歐洲錄10.25億美元，少5.6%。

該股指，全球材料短缺、供應鏈受阻、運費史無前例大升和成本上漲影響業績，但集團指，儘管營商環境不明朗，今個財政年度取得整體收入增長持審慎樂觀態度，毛利率料按年持平。