疫後經濟漸見曙光 大新料今年私貸雙位數增

隨著新冠肺炎疫情穩定，經濟環境漸見明朗，大新銀行(2356)總經理及零售銀行處副主管鄧子健看好今年私人貸款市場，他指年初至今整體私人貸款市場錄得單位數增幅，該行私貸亦有單位數升幅，表現與市場相若，預期今年私人貸款業務有雙位數字增長。

數碼渠道申請貸款佔兩成

鄧子健對本報表示，隨著本港疫情趨穩定，經濟環境漸見明朗，亦見市場上對私人貸款的需求很大。該行自4月推出全新私人貸款優惠至今，市場反應符合預期。他透露，今年度客戶的平均貸款額與去年相若，大概介乎20萬至30萬元，客戶平均年齡層則約為30至55歲。隨著科技普及，該行客戶今年經數碼渠道申請佔整體貸款申請約兩成。他又指，由於客戶大多數為收入相對穩定、信譽較佳，因此私人貸款質素不會受疫情衝擊而有太大影響，同時亦期望今年私人貸款業務可錄得正增長。

至於貸款利率方面，他指，該行私貸息率在市場上極具競爭力，如分期「快應錢」推出特低實際年利率，最低至1.38厘，對比去年下調30點子。雖然最近經濟環境逐漸復甦，但明白客戶仍面對一定程度的財務壓力，故因應市場環境及客戶需要等因素而調整利率，將繼續秉持與客戶同步原則，提供最優惠及適切產品，提供資金周轉，解決財務煩惱，同時於市場上保持競爭。

料壞帳比率與往年相若

他認為貸款年息具競爭力，可吸引一班較高薪或專業人士申請，由於他們收入相對穩定、信譽較佳，預期貸款壞帳數字不會有太大影響。加上該行一直有造好風險管理，適時調節審批及密切觀察私人貸款的壞帳率。他預期，私人貸款壞帳比率將與往年相若，其中稅務貸款的壞帳率則偏低。

冀以吸引利率搶市場份額

鄧子健說，該行希望以較吸引之利率搶佔市場份額，同時透過交叉銷售其他產品及服務以增加整體回報，例如開立存款/出糧戶口，亦能為客戶提供更多便捷及優惠。