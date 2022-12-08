疫情防控放寬利好港股漲近3% 濠賭股升莎莎飆2成

國家衛健委昨日發布新10條，對於入境人員管理等外防輸入的措施，將依法依規、逐步推進、加快推進，進一步優化完善，港股上升超過500點，半日收報報19,341點，上升526點或2.8%。澳門賭股及航空股顯著造好。香港傳研放寬，莎莎國際（178）升幅耀眼，半日升2成。

國務院聯防聯控機制今日下午3時將召開新聞發佈會，主題為「進一步優化落實疫情防控措施」。國家衛生健康委、國家疾控局相關司局負責人和有關專家將出席發布會並回答傳媒提問。國內疫情防控措施相繼落實及趨於放寬，其中昨日發布新10條，其中最受關注的一項是不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測無感染證明，及不再開展落地檢測。

廣東省珠海市延長珠澳口岸出入境人員持24小時內核酸檢測無感染證明通關措施7天，至本月14日才停止，不過濠賭股升勢持續，永利澳門（1128）今早最多升近18%，高見9.15元，最新報8.98元，升幅15.6%。金沙中國（1928）及澳博（880）均升逾6%，銀河娛樂（027）升4.8%。

航空股亦上揚，中國國航（753）及美蘭空港（357）最新升逾6%、東方航空（670）及南方航空（1055）分別升2.8%及3.5%；國泰（293）升近3%。

據珠海機場官方微博指出，珠海機場不再查驗旅客核酸陰性證明和健康碼，取消落地檢。另一方面，長沙機場也稱不再查驗旅客核酸證明和健康碼。中國中免（1880）料受惠，暫時上升5.6%。

珠海長沙機場不查核酸 中國中免升逾半成

另外，《文匯報》引述消息報道，特區政府正在檢討放寬防疫措施可行性，包括減少家居隔離時間、進一步放寬入境以快測取代核酸檢測、戶外地方取消口罩令等，莎莎國際升近2成見逾半年高位，最新上升19.0%，報1.63元。海港城母公司九龍倉（004）及銅鑼灣大地主希慎興業（014）分別上升逾1%。

五大最活躍港股，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別升5.1%、6.3%及6.2%。兩隻指數基盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828）分別上升2.7%及3.3%。