疫情｜餐廳信心指數出爐　近7成餐飲業利潤下跌

戶戶送(Deliveroo)公布2022年第一季「餐廳信心指數」的調查結果。隨著第五波疫情出現，香港政府進一步收緊堂食限制，本地餐廳對餐飲業前景仍然傾向悲觀。受訪餐廳對整體業績的滿意度，以10分滿分計算，平均為5.3分，較2021年第四季下降 0.1分。不過，消費券有望刺激營業額，加上堂食限制措施將於明日(21日)起放寬， 34%受訪餐廳對業界前景感到稍微樂觀，但仍比上一季升逾7%。

當中2022年第一季，由於新冠確診個案飆升，加上食品價格上升令營運成本增加，餐飲業造成重大壓力。66%受訪餐廳反映利潤錄得「下跌」或「大幅下跌」，只有 17%受訪餐廳表示利潤維持不變。堂食收入方面，錄得「大幅下跌」及「下跌」的餐廳，佔比分別為39%及32%，不過， 49%受訪餐廳表示，外賣收入有錄得輕微或大幅上升。

逾四成餐廳第二季料減人手或推無薪假

當中83%受訪餐廳表示，第五波疫情期間，食品價格上升，加上清潔及消毒等其他開支，導致餐廳的營運成本有所增加。而78%受訪餐廳更指，第五波疫情期間未獲租金下調或豁免，而10%甚至面臨加租。

至於餐廳人手問題，第一季的確診個案急劇上升，導致出現人手短缺。34%受訪餐廳因而被逼縮短營業時間，甚至暫停營業。另外，32%受訪餐廳亦表示，曾要求員工放無薪假，20%則表示曾解僱員工，以及要求員工放無薪假。而有42%受訪餐廳，計劃於第二季解僱員工或要求員工放無薪假。