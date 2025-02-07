瘋炒零件晶片股 不足一個月累彈逾兩成 科指重越5千關

雖然中美貿易戰2.0煙硝正起，但在中央積極反擊下，中港股表現仍企硬。A股蛇年紅盤稍走低後，昨高開後明顯上衝，帶動港股亦強勢，恒生指數昨高開1點後持續攀高，最終以全日最高位20,891點收市，升294點或1.4%，創約3個月收市新高。汽車及手機零件，以及晶片股昨瘋漲，帶挈恒生科技指數昨大升2.6%，至5,059點，為約4個月來首次越5千關口，由上月13日即市低位計，已累計反彈21.4%。

A股昨全面造好，上證綜合指數持續走高，收市報3,270點，大升41點或1.3%；深圳成分指數報10,393點，升229點或2.3%。兩市合共成交額1.56萬億元人民幣。