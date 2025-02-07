瘋炒零件晶片股 不足一個月累彈逾兩成 科指重越5千關

雖然中美貿易戰2.0煙硝正起，但在中央積極反擊下，中港股表現仍企硬。A股蛇年紅盤稍走低後，昨高開後明顯上衝，帶動港股亦強勢，恒生指數昨高開1點後持續攀高，最終以全日最高位20,891點收市，升294點或1.4%，創約3個月收市新高。汽車及手機零件，以及晶片股昨瘋漲，帶挈恒生科技指數昨大升2.6%，至5,059點，為約4個月來首次越5千關口，由上月13日即市低位計，已累計反彈21.4%。
A股昨全面造好，上證綜合指數持續走高，收市報3,270點，大升41點或1.3%；深圳成分指數報10,393點，升229點或2.3%。兩市合共成交額1.56萬億元人民幣。
北水淨買45億盈富
北水買港股亦見爽手，昨滬深港股通轉吸資，合共淨買額90.61億元。內地股民再短炒盈富基金(2800)，由周三大手沽貨轉為昨日淨買入45.48億元；另外恒生中國企業(2828)單計滬股通已淨吸資13.17億元。另外中芯國際(981)及阿里巴巴(9988)分別有4.15億元及6.42億元資金流入。
比亞迪(1211)擬於下周一在深圳召開智能化戰略發布會，其股價昨爆升11.5%，並引爆汽車零件股瘋漲，英恒科技(1760)急升30.6%；知行汽車(1274)則急升22.4%。手機設備股亦炒高，比亞迪電子(285)大升19.6%，為表現最好藍籌，舜宇光學(2382)亦彈9.9%。晶片股中，中芯及華虹半導體(1347)齊齊升逾7%，前者再創上市新高。
野村料關稅取消豁免礙內地增長
不過，市場對中美貿易戰的影響仍保持審慎。對於美國對中國進口產品加徵10%關稅的措施中，涉及取消「小額豁免」條款，野村發報告指，去年內地有價值460億美元小額包裹通過免稅方式往美國，佔美國從中國進口總額11%，相關免稅條款取消，可能會推低內地今年出口增長1.3個百分點，影響全年國內生產總值(GDP)0.2個百分點。