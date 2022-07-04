發布會｜小米推新手機12S系列 設Leica鏡頭

小米集團(1810)宣布啟動影像戰略升級，並公布首發之作——小米12S系列，首次在手機上實現Leica影像體驗，其中小米12S及小米12 Pro天璣版售價均為3,999元(人民幣，下同)起。

小米創始人、董事長兼CEO雷軍則表示，在全力推進影像戰略升級之際，小米宣布與Leica達成影像戰略合作。據相機部總經理易彥介紹，此次影像戰略升級包括了理念升級、技術升級、架構升級、生態升級四大層面，並宣布正式開放生態，通過小米影像大腦2.0內直接集成生態引擎的搭建和開放，小米影像能力將不僅僅存在於小米系統相機內，未來將全面實現對協力廠商APP和設備的開放賦能。

小米12S系列首次在手機上呈現了原汁原味的Leica影像體驗。為此，小米與Leica進行了全方位的深度聯合研製，雙方經過密集溝通等，最終把Leica專業光學鏡頭、影調畫質以及Leica影像使用體驗，裝入了小米12S系列裡。

小米 12S 售價 3999 元人幣

至於售價方面，專業影像旗艦小米12S Ultra售價5,999元起，將於7月8日10點首賣；高性能影像旗艦小米12S Pro售價4,699元起，小米12S售價3,999元起，7月6日10點首賣；小米12 Pro天璣版售價3,999元起，將於7月12日10點首賣。是次12S系列全系搭載與Leica聯合研發的專業光學鏡頭，並通過了Leica Summicron認證，是全球首款Leica原生雙畫質手機，提供Leica經典及生動兩個畫質選擇。而小米12S Ultra首發SONY IMX989一英寸專業大底主攝，這是移動影像第一次真正在硬體規格上接近相機水準。同時，小米12S系列在Cyberfocus萬物追焦等自研演算法加持下，實現了全球最快的30張/秒閃電連拍和全場景抓拍，實現了夜景抓拍功能。

除了手機外，是次推出小米手環7 Pro、Xiaomi Book Pro和Xiaomi HomeWiFi路由器等新品，「手機×AIoT」戰略持續穩步推進。