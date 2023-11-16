發改委：持續擴大內需推動經濟　做好青年重點群體就業工作

國家發改委政策研究室副主任、新聞發言人李超在新聞發布會上表示，內地將持續擴大內需推動經濟，包括穩步恢復和擴大大宗消費，推動服務消費保持較快增長；又引及國務院明確要求將促進青年，特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，切實落實就業優先政策，做好青年等重點群體就業工作。

李超在新聞發布會上回應傳媒提問，她表示，下一步將持續擴大內需，包括穩步恢復和擴大大宗消費，推動服務消費保持較快增長，大力推動在城市社區中嵌入養老、托育等服務設施。

加快組織實施增發一萬億人幣國債

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同時，國家亦加快組織實施新增發萬億元人民幣國債項目建設，盡早形成實物工作量。持續推進「十四五」規劃102項重大工程等重大項目實施，加快「平急兩用」公共基礎設施建設，強化重點民間投資項目要素保障，滾動向民間資本推介項目；也會持續做好歲末年初民生保障工作，暢通重要民生商品流通，並維持相關商品的市場供應和價格穩定。

實施促進「青年就業3年」行動

對於促進青年就業，李超稱，國務院明確要求將促進青年，特別是高校畢業生就業工作擺在更加突出的位置，做好青年等重點群體就業工作。