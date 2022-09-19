發改委：疫情防控前提下便利外商人員往來

國家發改委新聞發言人孟瑋表示，在疫情防控的前提下，便利外商投資企業商務人員往來。（資料圖片）

國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，今年1至8月，國家發展改革委共審批核准固定資產投資項目74個，其中8月份審批核准固定資產投資項目9個，總投資額達802億元（人民幣，下同），主要集中在社會事業和能源等領域，對上月核准項目共8個，涉及投資總額2,368億元。

孟瑋表示，下一步發改委將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展。促進消費方面，當局正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。

今年以來利用外資較快增長，不過中國利用外資面臨的外部環境更加複雜，存在一些影響外商投資信心的因素；下一步將解決外商投資企業當前面臨的突出問題，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利外商投資企業商務人員往來。

發改委8 月批固定資產投資 802 億人民幣

孟瑋在發改委例行發布會上稱，將抓緊出台具體舉措，以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量，要加強與外貿外資企業及其上下游企業的主動對接，堅持一事一協調，保障運輸通暢。健全重大和重點外資項目工作專班機制，加快推進項目簽約落地。

另外，商務部公布，1至8月中國實際使用外資金額9,827億元人民幣，按可比口徑按年增長16.4%。