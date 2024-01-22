發改委：銀髮經濟是「中國式現代化」重要支撐　將加強數字助安老宣傳

發改委：銀髮經濟是「中國式現代化」重要支撐 將加強數字助老宣傳

國新辦舉行《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》吹風會，國家發展和改革委員會副秘書長張世昕表示，近年國內人口老齡化程度加深，故提出發展銀髮經濟的任務要求，並強調發展銀髮經濟是「中國式現代化」建設的重要支撐。 張世昕指，內地有近3億老年人，隨着老年人期待提高生活品質的願望和需求在不斷增強，特別是以60後為代表的新老年群體，提升包括傳統的衣、食、住、行、用等實物需求，也包括健康、養老等服務需求，還有藝術、體育、休閒、娛樂等新需求。

張世昕又表示，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三產業，孕育着新機遇，質量效率也有待持續提升；他又提及人口老齡化是經濟社會發展到一定階段的產物，與老年人相關的經濟活動成為經濟社會發展的重要組成部分，蘊含着發展新機遇。

商務部：加大數字助老宣傳 而於商務部服務貿易和商貿服務業司負責人朱光耀則指，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長，下一步將積極促進銀髮經濟發展，更好滿足銀髮群體的消費需求，增進老年人福祉，亦會加強銀髮經濟跨區域、國際性合作。推進家政服務業提質擴容，強化發展支撐。