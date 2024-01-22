熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-22 12:52:00

發改委：銀髮經濟是「中國式現代化」重要支撐　將加強數字助安老宣傳

分享：
發改委：銀髮經濟是「中國式現代化」重要支撐　將加強數字助老宣傳

發改委：銀髮經濟是「中國式現代化」重要支撐　將加強數字助老宣傳

國新辦舉行《關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見》吹風會，國家發展和改革委員會副秘書長張世昕表示，近年國內人口老齡化程度加深，故提出發展銀髮經濟的任務要求，並強調發展銀髮經濟是「中國式現代化」建設的重要支撐。

 

張世昕指，內地有近3億老年人，隨着老年人期待提高生活品質的願望和需求在不斷增強，特別是以60後為代表的新老年群體，提升包括傳統的衣、食、住、行、用等實物需求，也包括健康、養老等服務需求，還有藝術、體育、休閒、娛樂等新需求。

張世昕又表示，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長、業態多元，涵蓋一二三產業，孕育着新機遇，質量效率也有待持續提升；他又提及人口老齡化是經濟社會發展到一定階段的產物，與老年人相關的經濟活動成為經濟社會發展的重要組成部分，蘊含着發展新機遇。

逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖） 逆按揭｜安老按揭申請資格（am730製圖）

商務部：加大數字助老宣傳

而於商務部服務貿易和商貿服務業司負責人朱光耀則指，銀髮經濟涉及面廣、產業鏈長，下一步將積極促進銀髮經濟發展，更好滿足銀髮群體的消費需求，增進老年人福祉，亦會加強銀髮經濟跨區域、國際性合作。推進家政服務業提質擴容，強化發展支撐。

Ad Block

工信部消費品工業司司長何亞瓊稱，將加大數字助老惠老宣傳力度，充分發揮互聯網平台作用，製作簡單清晰、通俗易懂的教學短片宣傳。

國務院曾鼓勵金融機構加大銀髮經濟支持

國務院亦曾鼓勵金融機構加大銀髮經濟產業項目支持，指出發展銀髮經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，要切實履行政府保基本、兜底線職責。

本月中，中國政府網刊登「關於發展銀髮經濟增進老年人福祉的意見」顯示，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等區域，規劃布局10個左右高水平銀髮經濟產業園區。

Ad Block
亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖） 亂過馬路罰款｜違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶（am730製圖）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受