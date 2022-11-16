發鈔行爭定存客 滙豐最高4.3厘

滙豐指除12個月港元定存年息加至4.3厘外，3個月及6個年息分別上調至3.9厘及4.1厘，適用於尚玉及卓越理財客戶。滙豐One及其他客戶12個月定存年息有4.1厘，而3個月及6個月分別為3.7厘及3.9厘，需為全新資金，而入場費為1萬元。

臨近年底，多間銀行紛調高定期存款年息吸納資金，以應付貸款業務需求。其中傳統及虛擬銀行「搶定存」均見積極，發鈔銀行之一的滙豐銀行，亦冀以高息吸客。該行本月更已兩度調高定存息，最新高見4.3厘，較上周4.1厘，加0.2厘，暫為3間發鈔銀行中最高。

渣打12個月息4.1厘 中銀4厘

渣打銀行上周亦將12個月港元定存年利率加至最高4.1厘，半年期為3.8厘，透過SC Mobile或網上理財，以新資金開立定期存款。中銀香港(2388)倘以網上銀行或手機銀行及以新資金開立定存，12個月年利率最高為4厘，2個月為3.5厘，而3個月及6個月分別有3.6厘及3.8厘。其他傳統銀行方面，大部分年息介乎4.3厘至5.1厘，其中富邦銀行暫以5.1厘「領先」，該行指需以新資金及存款額100萬元或以上，年息最高5.1厘，3個月、6個月及9個月分別為4.6厘、4.9厘以及5厘。

虛擬銀行則以平安壹賬通銀行(PAOB)最具吸引力，於本月底前全新個人客戶成功開立儲蓄戶口，並敍造4個月、7個月或12個月港元定存，基本年息分別為3.5厘、4.2厘及4.5厘基本外，更可獲額外1厘年利率，即最高有5.5厘年息。