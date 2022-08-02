百事入股能量飲品製造商Celsius 首季美國銷售逾1.2億美元

百事公司（PepsiCo）宣布斥資5.5億美元，入股能量飲品製造商Celsius Holdings約8.5%的少數股權，並可提名一名董事進入Celsius的董事會，以作為長期分銷協議的一部分。

百事入股後，昨天起會開始協助分銷Celsius的產品，而Celsius預期可在零售商中獲配更多的空間，並會擴展到加油站等獨立商店。

Celsius成立於2005年，據報稱其能量飲品在疫情期間出現爆炸性增長。第一季度，在美國的收入飆升217%至1.24億美元。Celsius將其飲品定位為健康的能量飲品，針對活躍和鍛煉的年輕消費者。攝氏飲料包括生薑和綠茶等成分，不含人工防腐劑或糖。該公司還聲稱這些飲料具有生熱特性，這意味著飲用它們可以幫助增加新陳代謝和燃燒卡路里。消息傳出，Celsius股價收盤上升11%，市值升至74.5億美元。

這次交易，將加強百事在能量飲品的聯繫。能量飲品是酒精以外增長最快的飲品分類，隨着蘇打水消費量的下降，百事可樂近年來一直在加倍增加能量。2020 年初，百事就以38.5億美元收購傳統能量飲料製造商Rockstar，目標是重振其銷售額。Celsius攝氏最近超過該品牌，成為美國第四大最受歡迎的能量飲料。