百億入股 成本價貼現價 軟庫部署沽商湯 恐損手

解禁風波

上市半年禁售期結束即遇上股東大逃亡的商湯(020)，按中央證券登記(CCASS)資料，上周五有約47.4億股或約14.2%股份存入，與軟庫SPV持有47.3億股B股或14.21%權益吻合，市場揣測軟庫亦加入套現商湯的行列。不過以軟庫的平均入股價約2.356元計，較現價帳面僅錄2億元盈利，倘今次的沽貨行動再觸發股價下試上周低位，軟庫恐要損手離場。

商湯昨收報2.4元，跌0.03元或1.2%，成交額1.8億元，市值804.2億元。集團去年12月30日掛牌，上月底半年禁售期完結當日即由5.88元起步大瀉，單日挫46.8%，及至上周二更累挫64.3%，當日最低位更跌至2.04元。商湯在上周二出手回購的消息傳出後，翌日股價曾連升3日、累彈15.7%。

逾14%股份存入CCASS

按CCASS披露，滙豐銀行在上周五持倉突然由1.64%，激增至15.79%，持倉額52.92億股，為繼富途的16.03%後，商湯的第二大持倉中介者，而新增持倉與軟庫持股完全吻合。目前商湯CCASS持倉高達73.15%或245.15億股，市場流通股份處高水平。由於投資者需透過券商買賣股份，因此大戶將持股轉倉CCASS系統，一般被視為沽貨先兆。

軟庫為商湯第二大股東，按商湯的招股披露，軟庫在2018起的C+系列融資才開始入股商湯，及至2020年起的D+系列均有入股，累計買入約47.3億股，買入價介乎0.2331美元至0.4094美元(約1.82至3.19港元)，合共涉資約111.5億元。

由帳賺347億 蒸發至2億

不過以商湯昨收市報2.4元計，軟庫目前的持倉市值僅113.5億元，即帳面僅賺約2億元。以商湯上市價3.85元計，軟庫持倉上市時賺近71億元；以上市高位9.7元計，賺額最高更達347億元，惟目前賺幅已近全數蒸發。

投資WeWork滴滴錄巨虧

事實上，軟庫近年的投資屢屢受挫，如2017年起持續投資的共享辦公室平台WeWork最終錄巨虧；同時又持有美國上市即遭內地調查的滴滴出行約20%；集團投資以百億元計的東南亞網約車平台Grab，上市後股價大挫。自軟庫截至今年3月底止的末季交出162億美元巨虧成績表後，投資界已揣測集團會再沽售旗下的投資套現，高危股份為阿里巴巴(9988)。

不過市場普遍相信，商湯近日的沽壓是技術性因素，與基本因素無關，多間大行更相信，商湯於下月有條件納入港股通名單，或對股價有一定支持，滙豐給予「買入」評級，看5元；光大證券亦給予「增持」評級。

大市走弱下大戶近日動作亦多。除商湯外，比亞迪(1211)本月中亦有2.25億股持倉轉入CCASS，被指為股神巴菲特旗下巴郡準備沽貨，惟截至昨日仍未見相關持倉有異動。