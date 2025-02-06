百勝中國上季多賺18% 末期息增五成

至於全年業績方面，總收入達113億美元，多2.9%，創分拆上市以來新高，若不計及匯兌影響，增長5%。核心經營利潤按年增長12%，每股攤薄盈利增長18%，至2.33美元，創年度新高。年度淨新增門店1,751家，令年末總門店數量達16,395家。肯德基及必勝客會員數合計超過5.25億，增長11%。

百勝中國(9987)公布截至去年底止第四季度及全年業績，集團指全年多項業務指標再創新高，第四季度表現尤為突出，總收入按年升4%，至26億美元，淨利潤為1.15億美元，多18%，符預期。經營利潤率為5.8%，升140個基點，餐廳利潤率按年增長160個基點。核心經營利潤增長達35%，同店交易量連續8個季度錄得正增長。

百勝中國首席執行官屈翠容表示，自第二季以來，業績指標實現穩步提升，同店銷售指數、利潤率和經營利潤增長率均逐季提高，展現公司業務韌性及策略對於提升收入和利潤的有效性。

肯德基門店淨增 1352 家 950 家自營

去年度，集團旗下肯德基門店總數達11,648家，淨新增門店數目為1,352家，創歷史新高。當中950家為自營門店，門店的回本周期繼續維持約兩年，餘下402家為加盟店。去年全年肯德基淨新增門店中有30%為加盟店，公司在未來數年將逐步將比例提高至40%至50%。