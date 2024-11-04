百勝中國上季多賺22%派16美仙 提高未來3年股東回饋

百勝中國(9987)公布9月底止上季淨利潤2.97億美元，按年升22%；收入30.71億美元，多5.4%；經營利潤3.71億美元，多15%；每股盈利0.77美元。累計今年首3季，百勝淨利潤7.96億美元，升9%；收入87.08億美元，多2.6%；經營利潤10.11億元，多1%。集團宣布每股股息0.16美元。

仍有14億美元的回購額度可用

百勝指，公司計劃提高對股東的回饋，將2024年至2026年3年期間的股東回饋金額提高50%，從30億美元增加至45億美元，當中包括公司計劃2024全年向股東回饋的15億美元。今年前9個月，公司向股東回饋了創紀錄的12.4億美元，其中包括10.6億美元的股票回購以及1.87億美元的現金股息。另外，本月百勝中國董事會批准公司增加10億美元股票回購授權，目前仍有約14億美元的回購授權可用於未來股票回購。