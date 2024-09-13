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財經
2024-09-13 17:05:00

百勝中國料創新店「Pizza Hut WOW」年底增至200家以上分店

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百勝中國料創新店「Pizza Hut WOW」年底增至200家以上分店

百勝中國料創新店「Pizza Hut WOW」年底增至200家以上分店

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百勝中國控股有限公司（9987）宣布，旗下新店型「Pizza Hut WOW」已擴展到浙江、福建以及湖北等省市，覆蓋高中低多線城市，預計至年底將增至200家以上。

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百勝中國：今年5月先選擇在廣州開首店

百勝中國指，首家「Pizza Hut WOW」於今年5月選擇在市場競爭最激烈的廣州開業，新店型是大多改造Pizza Hut舊店的開店模式，改造主要圍繞招牌門面進行，廚房調整較少，店面設計則是由長桌換成適合一人食的小桌，改造所需的費用不多，選址空間及靈活性較 大。短短兩個月內就已經開設逾100家店，從市場相對成熟及競爭的華南開店後，再複製到華東、華中等沿海地區市場，目前涵蓋廣東、浙江、福建、湖北等省份。

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Pizza Hut相關負責人表示，「Pizza Hut WOW」吸引不少注重質價比、「一人食」的顧客光顧，可以迎合客戶不同需求，「現在 WOW 店內各種客群都會有，銷售量、客流量大幅增加。」他又指，開店模式適合不同類型的商圈，社區等各種場景，可以滿足不同消費者需求，未來發展想象空間非常大。

「Pizza Hut WOW」為百勝中國的創新模式，主要針對未盡市場滿足的「一人食」族群、年輕消費者及對價格敏感的消費客群，滿足該等消費客群需求。

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