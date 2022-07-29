百勝中國次季少賺54%　KFC必勝客同店銷售有雙位數下跌

百勝中國次季少賺55%，同店銷售按年下跌16%，其中KFC及必勝客同店銷售分別下跌16%及15%。（官網圖片）

百勝中國（9987）公布，截至今年6月底止第二季收入按年下降13.1%至21.3億美元，略低過市場預期的21.6億美元；經調整淨利潤為8,400萬美元，下降54.6%，勝預期；經調整每股攤薄盈利為0.2美元，下降52.4%，每股現金股息為0.12美元。

百勝中國期內整體同店銷售額下降16%，旗下肯德基和必勝客的同店銷售額分別下降16%和15%，均好過市場預期。百勝中國最新報366元，升1.2%。

百勝中國營運多個中國領先餐飲品牌，包括肯德基（KFC）、必勝客（Pizza Hut），和新興品牌COFFii&JOY、塔可貝爾、黃記煌、小肥羊和燒范兒，也和Lavazza合作發展中國市場。公司表示，中國在第二季度經歷嚴重的新冠疫情爆發，公司在4月和5月有平均超過2,500家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，其中約45%為暫時停業的門店，幸通過快速反應並推出一系列創新措施令公司在第二季度避免運營虧損，實現經營利潤8,100萬美元。截至7月第三周，仍有大約2%的門店暫時停業或僅提供外賣或外帶服務，對此針對不同地區準備了運營預案。

4至 5 月平均逾 2,500 家門店暫時停業或只有外賣

另外，百勝中國第二季的餐廳利潤率為12.1%，按年下跌3.7個百分點，主要是疫情打擊同店銷售額，原材料、工資和電費成本上漲，以及外賣訂單增長帶來的騎手成本增加。必勝客利潤率跌至8.6%，按年減少4.5個百分點。肯德基利潤率13.4%，按年跌3.4個百分點。

百勝中國首席財務官楊家威表示，由於新冠疫情的不確定性、消費者信心轉弱、經濟下行壓力和原材料價格上漲，對第三季度的同店銷售額仍持審慎態度，預計期銷售恢復仍可能存在波動。

截至6月底，門店總數達12,170家，季內淨增加53家門店，上半年累計增加382家。集團維持今年淨增加約1,000至1,200家門店的目標不變，資本開約8億至10億美元。