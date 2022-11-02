百勝第三季淨利潤升近倍 收入增加5%

百勝中國（9987）公布截至9月底止第三季業績，淨利潤按年上升98.1%至2.1億元（美元，下同），主要是經營利潤因調整成本結構、提升運營效率和獲取臨時補助方面的努力而有所增加，部分被公司對美團點評（3690）按市值計價的股權投資淨虧損所抵消。每股盈利0.49元，派息0.12元。經調整淨利潤2.08億元，按年增1.18倍。

公司表示，新冠疫情在第三季度繼續影響公司的經營和業績。由於全國持續實行疫情防控措施，出行和社交活動受到影響。公司把握日益增長的外賣和外帶需求，以抵消堂食量下降的影響。本季度同店銷售額已恢復至去年同期水平，但仍低於2019 年疫情暴發前的水平。按月來看，同店銷售額在 7 月和 8 月相較二季度環比復甦，並在 8 月超過去年同期水平。9 月份平均約有 900 家門店暫時停業或只提供外賣和外帶服務，而 7 月與 8 月平均約有 400 家門店受此影響。

同店銷售額仍低於疫情前水平

今年首三季，淨利潤3.89億元，按年跌24.47%，總收入74.81億元，按年跌1.07%。期內淨新增餐廳621家，向着全年淨新增1,000至1,200家門店的目標穩步邁進。

百勝中國首席財務官楊家威指出，10月的情况相較於9月更為嚴峻。疫情的反覆加上經濟下行的壓力，和謹慎的消費行為極有可能會對銷售產生不利影響。同時，集團仍面臨通脹帶來的成本壓力。第四季度在銷售和利潤方面是傳統的淡季，因此盈利能力可能更容易受到銷售和營運波動帶來的影響。

公司維持2月公布的2022財年目標，包括淨新增約1,000至1,200家門店，及資本支出在約8億至10億美元之間。