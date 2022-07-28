百威亞太中期純利升24%　啤酒銷量下跌

百威亞太（1876）公布，截至6月底止上年純利6.25億美元，按年增加24%，收入34.5億美元，上升2.7%。每股盈利4.73美仙，上升24.5%。不派息。單看第二季度，百威亞太純利3.23億美元，按年增長20%，收入18.2億美元，減少1.6%。百威今早高開後，升幅持續擴闊，最新報24.1港元，上升3.4%。

由於中國於3月中旬至5月加強疫情管控措施，使總銷量於2022年上半年下跌1.4%，而跌幅部份被韓國及印度的強勁表現，百威上半年啤酒銷量減少1.4%至4,522.6萬公升。百威上半年總銷量，相當於日均賣啤酒逾23萬公升 以330ml罐裝啤酒計算，約接近每日72萬罐。

於2022年上半年，百威於中國的銷量下跌5.5%，每百升收入則增加2.4%。因此，收入下跌3.2%。公司指出，在6月份，中國的銷量已回復並錄得高個位數增長。

百威日均賣啤酒逾23萬公升 相當近72萬330ml罐裝啤酒

亞太地區東部銷量及每百升收入則分別增加7.1%及6.4%。韓國銷量實現高個位數增長，每百升收入實現高個位數增長。

首席執行官及聯席主席楊克說：「儘管面臨著中國嚴峻的COVID管控措施、商品價格上漲及其他經營挑戰，我們年初至今仍持續實現營收和獲利增長，藉此再次力證我們業務和品類管理的應對能力。隨着中國第二季度的市場狀況逐月改善，韓國及印度亦錄得強勁表現，在經營環境改善下，在6月季末時實現了較佳的業績。」