百威亞太全年少賺15% 末期息增加 股價曾飆13.5%

集團期內總銷售84.81億公升，少8.6%。單計去年第四季度，總銷量及收入分別減少12.7%及11%，此乃受內地的表現影響，但被在韓國的強勁表現所部分抵銷，中國去年第四季銷量下降18.9%，原因是我們積極減少庫存，並加上行業表現放緩及不利的渠道組合，全年銷量則少11.8%。

視印度為下一個增長動力

百威指，將印度視為下一個增長動力，繼續專注於通過百威及百威黑金引領高端品類的增長，並以超高端產品組合推升市場進一步的高端化，釋放啤酒作為適量飲酒趨勢下帶來的市場潛力。集團繼續在中國和韓國推動營銷途徑數字化，通過BEES投資數字能力，同時提高單店銷售額、擴大經銷覆蓋範圍、提高投資回報率及提供增加服務，為客戶和消費者創造更大價值。

首席執行官及聯席主席楊克表示，去年是好壞參半的一年。由於韓國及印度市場錄得強勁增長及商業動能，區域布局部分抵銷了中國行業的疲弱表現及不利的渠道組合。今年集團會就產品組合及渠道選擇作出明確決定，引領不同品類持續成長，同時透過將營銷途徑數字化，以創造價值。