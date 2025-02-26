百威亞太全年少賺15% 末期息增加 股價曾飆13.5%

百威亞太(1876)公布去年底止全年純利7.26億美元(約56.6億港元)，按年少14.8%；收入62.46億美元，跌8.9%；毛利31.47億美元，少8.7%，毛利率維持50.4%；每股盈利5.51美仙；末期息5.66美仙，多近7%。
百威今日造好，高見8.9元，最多升13.5%，現漲9.9%或0.78元，報8.62元。
去年總銷售少8.6% 中國減11.8%
集團期內總銷售84.81億公升，少8.6%。單計去年第四季度，總銷量及收入分別減少12.7%及11%，此乃受內地的表現影響，但被在韓國的強勁表現所部分抵銷，中國去年第四季銷量下降18.9%，原因是我們積極減少庫存，並加上行業表現放緩及不利的渠道組合，全年銷量則少11.8%。
視印度為下一個增長動力
百威指，將印度視為下一個增長動力，繼續專注於通過百威及百威黑金引領高端品類的增長，並以超高端產品組合推升市場進一步的高端化，釋放啤酒作為適量飲酒趨勢下帶來的市場潛力。集團繼續在中國和韓國推動營銷途徑數字化，通過BEES投資數字能力，同時提高單店銷售額、擴大經銷覆蓋範圍、提高投資回報率及提供增加服務，為客戶和消費者創造更大價值。
首席執行官及聯席主席楊克表示，去年是好壞參半的一年。由於韓國及印度市場錄得強勁增長及商業動能，區域布局部分抵銷了中國行業的疲弱表現及不利的渠道組合。今年集團會就產品組合及渠道選擇作出明確決定，引領不同品類持續成長，同時透過將營銷途徑數字化，以創造價值。
楊克離任CEO 程衍俊接替
另外，百威宣布全球首席供應鏈運營官程衍俊接替楊克擔任百威亞太首席執行官及聯席主席一職，自今年4月1日起生效。楊克將在擔任百威亞太首席執行官及聯席主席7年後離任，並在AB InBev任職23年後離開，尋求其他發展機會。