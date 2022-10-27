百威亞太飆最多7% 第三季少賺13.8%

百威亞太（1876）公布截至9月底止業績，純利按年下跌13.8%至3億美元（下同）。收入輕微下跌1.2%至18.6億元，毛利率則收窄3.8個百分點至約51.3%，正常化經營溢利跌4.7%至4.3億元。

百威亞太第三季銷量增長6.3%，是由於2021年同期中國及韓國的比較基數較低。綜合今年首9個月，總銷量增長1.4%至72.71億公升，主要由於韓國及印度的強勁表現，部份抵銷了中國防疫措施的影響。

綜合今年首9個月，公司純利按年增長8.7%至9.3億元，收入增長4.3%至53.1億元，每百升收入增加2.9%。中國的銷量下降2.2%，而收入則減少1.5%。每百升收入增加0.7%，而正常化除息稅折舊攤銷前盈利則下降5.9%。

第三季銷量升6.3%

百威指出，第三季在中國收入增加1.6%，而每百升收入減少2.0%，此乃由於集團的高端及超高端產品組合因全國渠道限制而受到負面影響。內地第三季度的疫情防控限制主要集中於集團的高端業務重地，包括東南、華北及西北地區。渠道限制則主要對夜場及中餐館等高端渠道構成影響。不過集團核心及實惠品牌組合因2021年第三季度基數較低而錄得較好表現，2022年第三季度的銷量仍按年增長3.7%。

百威亞太今早高開後最多升近7%，第二日造好，最新報17.62元，升4.9%。